Лавров призвал не политизировать реализацию "Северного потока — 2"

Бег с препятствиями: как будут достраивать "Северный поток — 2"

Бег с препятствиями: как будут достраивать "Северный поток — 2"

Лавров отметил, что компания стремится полностью соблюдать правовые нормы, к том числе нормы ЕС при всей их неоднозначности.