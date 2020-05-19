Лавров призвал не политизировать реализацию "Северного потока — 2"

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Россия призывает не политизировать реализацию проекта "Северный поток — 2", этот вопрос будет решаться в правовом поле, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы твердо рассчитываем, что он будет решаться в правовой плоскости. Вокруг этого проекта уже было немало существенно политизированных движений", - заявил он в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета государств Балтийского моря.
"Компания работает в судах, об этом тоже сообщалось. Будет подаваться апелляция и в Германии, и в структурах Евросоюза, Еврокомиссии. Я бы здесь не стал искать какую-то политическую подоплеку в том, что компания собирается делать. Но то, что проекту пытаются активно мешать – это факт", - добавил министр.
Лавров отметил, что компания стремится полностью соблюдать правовые нормы, к том числе нормы ЕС при всей их неоднозначности.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.