Калининградскую областную больницу откроют после вспышки COVID-19

"Там ситуация стабильная. Мы готовимся к открытию больницы. Сегодня из режима обсерватора все врачи выведены. Сейчас идут дезинфекционные мероприятия. Как только мы всю дезинфекцию проведем, еще раз убедимся, что все живы-здоровы, мы откроем больницу в полном объеме", - сказал Баринов.