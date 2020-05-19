Калининградскую областную больницу откроют после вспышки COVID-19

КАЛИНИНГРАД, 19 мая - РИА Новости. Калининградскую областную клиническую больницу готовятся открыть после дезинфекции из-за вспышки коронавируса, сообщил журналистам вице-премьер правительства региона Илья Баринов.
После вспышки инфекции сначала несколько отделений медучреждения закрыли на карантин, затем оно перешло на работу в режиме "полуинфекционного стационара", а после - в режим обсервации. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала пандемии до середины мая в областной клинической больнице было выявлено 280 случаев заражения коронавирусом среди пациентов и медперсонала.
"Там ситуация стабильная. Мы готовимся к открытию больницы. Сегодня из режима обсерватора все врачи выведены. Сейчас идут дезинфекционные мероприятия. Как только мы всю дезинфекцию проведем, еще раз убедимся, что все живы-здоровы, мы откроем больницу в полном объеме", - сказал Баринов.
По данным регионального оперштаба по контролю за коронавирусной инфекцией, всего в Калининградской области с населением чуть более 1 миллиона человек на 19 мая на COVID-19 обследованы 36,2 тысячи человек. Выявлено 1010 случаев заражения, 423 человека выздоровели, 18 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 2,3 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.