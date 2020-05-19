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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T17:14
https://ria.ru/20200519/1571688764.html
Калининградскую областную больницу откроют после вспышки COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571514775_0:217:1280:937_1036x0_80_0_0_770228525bef7cbc3746c6583a5ace07.jpg
РИА Новости

Калининградскую областную больницу откроют после вспышки COVID-19

17:14 19.05.2020
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© Пресс-служба Балтийского флота / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи на территории медицинского центра в Калининграде, построенного Министерством обороны РФ для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19
Машина скорой помощи на территории медицинского центра в Калининграде, построенного Министерством обороны РФ для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19
© Пресс-служба Балтийского флота
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 19 мая - РИА Новости. Калининградскую областную клиническую больницу готовятся открыть после дезинфекции из-за вспышки коронавируса, сообщил журналистам вице-премьер правительства региона Илья Баринов.
После вспышки инфекции сначала несколько отделений медучреждения закрыли на карантин, затем оно перешло на работу в режиме "полуинфекционного стационара", а после - в режим обсервации. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала пандемии до середины мая в областной клинической больнице было выявлено 280 случаев заражения коронавирусом среди пациентов и медперсонала.
"Там ситуация стабильная. Мы готовимся к открытию больницы. Сегодня из режима обсерватора все врачи выведены. Сейчас идут дезинфекционные мероприятия. Как только мы всю дезинфекцию проведем, еще раз убедимся, что все живы-здоровы, мы откроем больницу в полном объеме", - сказал Баринов.
По данным регионального оперштаба по контролю за коронавирусной инфекцией, всего в Калининградской области с населением чуть более 1 миллиона человек на 19 мая на COVID-19 обследованы 36,2 тысячи человек. Выявлено 1010 случаев заражения, 423 человека выздоровели, 18 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 2,3 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Илья БариновФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Калининградская область
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