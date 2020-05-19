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2020-05-19T17:31
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США предложили обсудить стратегическую стабильность, заявил Лавров
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РИА Новости

США предложили обсудить стратегическую стабильность, заявил Лавров

17:13 19.05.2020 (обновлено: 17:31 19.05.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия ждет от США предложения сроков для проведения видеоконференции по теме стратегической стабильности, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета государств Балтийского моря в формате видеоконференции.
"Американцы обещали, что, как только они будут готовы, они предложат конкретные сроки, в которые можно будет организовать видеоконференцию для обсуждения существа проблем стратегической стабильности… и всего остального, что касается контроля над ядерными вооружениями с участием соответствующих представителей министерств обороны, служб безопасности, в межведомственном формате. Ждем, когда такое предложение по срокам наших консультаций в видеоформате последует", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
12 мая, 15:32
Россия и США проведут контакты по вопросам стратегической стабильности
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РоссияСергей ЛавровСШАВ мире
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