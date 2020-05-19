США предложили обсудить стратегическую стабильность, заявил Лавров

"Американцы обещали, что, как только они будут готовы, они предложат конкретные сроки, в которые можно будет организовать видеоконференцию для обсуждения существа проблем стратегической стабильности… и всего остального, что касается контроля над ядерными вооружениями с участием соответствующих представителей министерств обороны, служб безопасности, в межведомственном формате. Ждем, когда такое предложение по срокам наших консультаций в видеоформате последует", - сказал Лавров.