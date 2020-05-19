Лавров: ситуация с "Северным потоком – 2" не влияет на отношения с Данией

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Ситуация вокруг строительства газопровода "Северный поток – 2" никак не влияет на отношения России с Данией, Москва готова к откровенному диалогу с Копенгагеном, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.
"(Ситуация) никак не влияет на отношения России и Дании. Эти отношения давно находятся в том состоянии, в котором они пребывают. Какого-либо изменения в нашем подходе к отношениям с Копенгагеном в связи с ситуации вокруг "Северного потока – 2" я не вижу", - сказал Лавров на пресс-конференции.
По словам российского министра, в Москве "готовы разговаривать с датчанами откровенно по любым вопросам, которые вызывают у них озабоченность".
Готовы предъявлять свои интересы, свои озабоченности по поводу тех событий, на которые датское правительство оказывает влияние", - указал Лавров.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"