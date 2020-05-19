Лавров: ситуация с "Северным потоком – 2" не влияет на отношения с Данией

"(Ситуация) никак не влияет на отношения России и Дании. Эти отношения давно находятся в том состоянии, в котором они пребывают. Какого-либо изменения в нашем подходе к отношениям с Копенгагеном в связи с ситуации вокруг "Северного потока – 2" я не вижу", - сказал Лавров на пресс-конференции.