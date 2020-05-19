Лавров рассказал о практике встреч глав правительств стран Балтики

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Россия в ходе министерской встречи Совета государств Балтийского моря (СГБМ) выступила за возобновление встреч глав правительств стран региона Балтики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы выступили за возобновление встреч глав правительств СГБМ - это была полезная практика, позволявшая предметнее, конкретнее посмотреть на различные аспекты нашей совместной деятельности", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета государств Балтийского моря.
"Предложили также вернуться к практике проведения координационных встреч северных региональных советов, среди них - СГБМ, Арктический совет, Совет Баренцева/Евроарктического региона, Совет министров северных стран с участием также партнерств, которые созданы в рамках "Северного измерения" - кооперационного механизма сотрудничества между Евросоюзом, Россией, Исландией и Норвегией", - отметил министр.
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