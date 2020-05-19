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2020-05-19T17:07
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Лавров рассказал о практике встреч глав правительств стран Балтики
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РИА Новости

Лавров рассказал о практике встреч глав правительств стран Балтики

17:07 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Россия в ходе министерской встречи Совета государств Балтийского моря (СГБМ) выступила за возобновление встреч глав правительств стран региона Балтики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы выступили за возобновление встреч глав правительств СГБМ - это была полезная практика, позволявшая предметнее, конкретнее посмотреть на различные аспекты нашей совместной деятельности", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета государств Балтийского моря.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во время встречи в Хельсинки
3 марта, 14:54
Лавров обсудил с главой МИД Финляндии безопасность на Балтике
"Предложили также вернуться к практике проведения координационных встреч северных региональных советов, среди них - СГБМ, Арктический совет, Совет Баренцева/Евроарктического региона, Совет министров северных стран с участием также партнерств, которые созданы в рамках "Северного измерения" - кооперационного механизма сотрудничества между Евросоюзом, Россией, Исландией и Норвегией", - отметил министр.
В состав СГБМ входят Россия, Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция, Эстония и Европейский союз.
Здание Министерства иностранных дел РФ
18 ноября 2019, 10:41
В МИД заявили, что на севере Балтики нет угроз, требующих военного решения
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Сергей ЛавровЕвросоюзИсландияЛатвияФинляндияНорвегияВ мире
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