Лавров рассказал о практике встреч глав правительств стран Балтики

"Мы выступили за возобновление встреч глав правительств СГБМ - это была полезная практика, позволявшая предметнее, конкретнее посмотреть на различные аспекты нашей совместной деятельности", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета государств Балтийского моря.