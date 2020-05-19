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Судно экологического контроля начало патрулирование акватории реки Москвы
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РИА Новости

Судно экологического контроля начало патрулирование акватории реки Москвы

17:05 19.05.2020
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© РИА Новости / Ирина КудрявцеваСудно "Экопатруль"
Судно Экопатруль
© РИА Новости / Ирина Кудрявцева
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Судно "Экопатруль" начало патрулирование акватории реки Москвы и прибрежных территорий, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"С открытием навигации судно "Экопатруль" начало патрулирование акватории реки Москвы и прибрежных территорий. Основная задача судна "Экопатруль" - контроль качества воды Москвы-реки и ее притоков, а также водохранилищ, которые обеспечивают питьевое водоснабжение столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе патрулирования бортовой аналитический комплекс обеспечивает непрерывный отбор проб воды гидравлическими насосами и проводит её исследование в проточном режиме на анализаторах системы "Пиакон" в режиме реального времени. Исследуется содержание марганца, аммония, нитритов, фосфатов, хлоридов, а также температура воды, растворённый кислород, рН, окислительно-восстановительный потенциал, удельная электропроводность. Кроме того, специалисты выявляют несанкционированные сбросы промпредприятиями сточных вод, пленки нефтепродуктов, взвешенных частиц, производят мониторинг состояния прибрежных территорий.
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