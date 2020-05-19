Судно экологического контроля начало патрулирование акватории реки Москвы

Отмечается, что в ходе патрулирования бортовой аналитический комплекс обеспечивает непрерывный отбор проб воды гидравлическими насосами и проводит её исследование в проточном режиме на анализаторах системы "Пиакон" в режиме реального времени. Исследуется содержание марганца, аммония, нитритов, фосфатов, хлоридов, а также температура воды, растворённый кислород, рН, окислительно-восстановительный потенциал, удельная электропроводность. Кроме того, специалисты выявляют несанкционированные сбросы промпредприятиями сточных вод, пленки нефтепродуктов, взвешенных частиц, производят мониторинг состояния прибрежных территорий.