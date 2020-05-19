В Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции

ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции в Карачаево-Черкесии продлен до 24 мая, говорится в указе главы региона.
"В целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаево-Черкесии новой коронавирусной инфекции постановляю: внести в указ главы Карачаево-Черкесии "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения... "по 18 мая 2020 года" заменить словами "по 24 мая 2020 года", - говорится в документе.
По данным властей региона, если ближайшую неделю жители будут соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, воздержатся от походов в гости и посещения общественных мест, то с 25 мая при сохранении позитивной тенденции планируется перейти к первому этапу снятия ограничений.
По данным оперштаба региона, всего в Карачаево-Черкесии 677 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 150 выздоровели, четверо скончались.
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