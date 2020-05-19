В Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции

По данным властей региона, если ближайшую неделю жители будут соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, воздержатся от походов в гости и посещения общественных мест, то с 25 мая при сохранении позитивной тенденции планируется перейти к первому этапу снятия ограничений.