Лавров прокомментировал угрозы США в адрес ВОЗ

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения ( Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) нуждается в совершенствовании, но оно должно происходить на основе трезвого анализа имеющихся фактов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование организации и пересмотрит свое членство, если она в течение 30 дней не проведет реформы, которые требуют Соединенные Штаты. По словам президента США, его администрация провела расследование неудачного реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса.

"Я уверен, что ВОЗ, как и любая другая структура, нуждается в совершенствовании. Это не может быть одноразовым актом, который решит все проблемы за 30 дней или наметит все сложности, которые возникают на данном пути за 30 дней, и все пути их преодоления",- сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета государств Балтийского моря

"Требуется совместный трезвый анализ ситуации и фактов, прежде всего фактов. Мы уже привыкли, что наши западные коллеги, к сожалению, в целом ряде случаев фактам уделяют самое последнее внимание, а если говорить точнее, вообще не учитывают факты в продвижении своих политических инициатив на международной арене", - отметил министр.

Лавров подчеркнул, что борьба с коронавирусом не должна становиться жертвой таких "геополитических игр и амбиций". "Рассчитываю, что те договоренности, которые заложены в декларации, принимаемой сегодня Всемирной ассамблеей здравоохранения, позволят вывести международное сотрудничество именно на эту траекторию", - заключил он.

Ранее Всемирная ассамблея здравоохранения единогласно приняла резолюцию о равноправном доступе к лекарствам от COVID-19 и расследовании деятельности Всемирной организации здравоохранения во время пандемии.