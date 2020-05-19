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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T17:22
https://ria.ru/20200519/1571687954.html
Лавров прокомментировал угрозы США в адрес ВОЗ
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РИА Новости

Лавров прокомментировал угрозы США в адрес ВОЗ

17:02 19.05.2020 (обновлено: 17:22 19.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) нуждается в совершенствовании, но оно должно происходить на основе трезвого анализа имеющихся фактов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование организации и пересмотрит свое членство, если она в течение 30 дней не проведет реформы, которые требуют Соединенные Штаты. По словам президента США, его администрация провела расследование неудачного реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса.
"Я уверен, что ВОЗ, как и любая другая структура, нуждается в совершенствовании. Это не может быть одноразовым актом, который решит все проблемы за 30 дней или наметит все сложности, которые возникают на данном пути за 30 дней, и все пути их преодоления",- сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета государств Балтийского моря.
"Требуется совместный трезвый анализ ситуации и фактов, прежде всего фактов. Мы уже привыкли, что наши западные коллеги, к сожалению, в целом ряде случаев фактам уделяют самое последнее внимание, а если говорить точнее, вообще не учитывают факты в продвижении своих политических инициатив на международной арене", - отметил министр.
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Лавров подчеркнул, что борьба с коронавирусом не должна становиться жертвой таких "геополитических игр и амбиций". "Рассчитываю, что те договоренности, которые заложены в декларации, принимаемой сегодня Всемирной ассамблеей здравоохранения, позволят вывести международное сотрудничество именно на эту траекторию", - заключил он.
Ранее Всемирная ассамблея здравоохранения единогласно приняла резолюцию о равноправном доступе к лекарствам от COVID-19 и расследовании деятельности Всемирной организации здравоохранения во время пандемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сергей ЛавровВОЗСШАВ мире
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