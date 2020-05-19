В Подмосковье торфяники подготовили к пожароопасному сезону

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Гидротехнические сооружения систем обводнения торфяников подготовили к пожароопасному сезону в Гидротехнические сооружения систем обводнения торфяников подготовили к пожароопасному сезону в Московской области , сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"В Подмосковье постоянно совершенствуются комплексы по обводнению торфяников. В 2010 году в ряде муниципалитетов наблюдались очаги возгорания торфяников. Правительство области предпринимает максимальные меры по недопущению повторения ситуации 2010 года. Для этой работы выделяются значительные средства бюджета и привлекаются квалифицированные специалисты", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.

По его словам плановые обследования технического состояния гидротехнических сооружения систем обводнения торфяников были произведены раньше, чем в предыдущие года в связи с почти бесснежной зимой и особенными климатическими условиями текущего года.

"В рамках региональной программы "Экология Подмосковья"" на территории области были построены 76 комплексов гидротехнических сооружений систем обводнения торфяных месторождений. Запас воды в каналах и водоемах обеспечивается удержанием дождевых и талых вод. В качестве дополнительных водоисточников используются речные каналы", - добавил министр.