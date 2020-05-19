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Новости Подмосковья
2020-05-19T17:01
https://ria.ru/20200519/1571687884.html
В Подмосковье торфяники подготовили к пожароопасному сезону
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РИА Новости

В Подмосковье торфяники подготовили к пожароопасному сезону

17:01 19.05.2020
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© Фото : Елена Леликова Обводнение торфяников
Обводнение торфяников
© Фото : Елена Леликова
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Гидротехнические сооружения систем обводнения торфяников подготовили к пожароопасному сезону в Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
"В Подмосковье постоянно совершенствуются комплексы по обводнению торфяников. В 2010 году в ряде муниципалитетов наблюдались очаги возгорания торфяников. Правительство области предпринимает максимальные меры по недопущению повторения ситуации 2010 года. Для этой работы выделяются значительные средства бюджета и привлекаются квалифицированные специалисты",  - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.
По его словам плановые обследования технического состояния гидротехнических сооружения систем обводнения торфяников были произведены раньше, чем в предыдущие года в связи с почти бесснежной зимой и особенными климатическими условиями текущего года.
"В рамках региональной программы "Экология Подмосковья"" на территории области были построены 76 комплексов гидротехнических сооружений систем обводнения торфяных месторождений. Запас воды в каналах и водоемах обеспечивается удержанием дождевых и талых вод. В качестве дополнительных водоисточников используются речные каналы", - добавил министр.
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Он также отметил, что для поддержания пожаробезопасного уровня воды в каналах и водоемах используются насосное оборудование, ведутся регулярные осмотры состояния гидротехнических сооружений, при помощи мотобура производятся замеры грунтовых вод и при помощи влагомера контролируется влажность торфа.
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