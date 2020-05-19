В Новой Зеландии планируют увеличить число выходных для поддержки туризма

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Правительство Новой Зеландии обсуждает возможность введения дополнительных выходных, чтобы граждане могли больше путешествовать внутри страны и поддержать турбизнес, сообщает Stuff.
Премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что это одна из идей, которая рассматривается для помощи предприятиям сферы гостеприимства. "Правительство обсуждает идею "поощрения новозеландцев ездить и посещать достопримечательности страны", — сказала она.
Директор новозеландского туристического совета Tourism Industry Aotearoa Крис Робертс добавил, что стимулом для развития внутреннего туризма может стать увеличение либо числа интересных событий, либо — выходных дней, которые граждане смогут использовать для путешествий.
Ранее на поддержку турсектора кабинет министров выделил 400 миллионов долларов. Но, по словам главы правительства, некоторые туристические компании все же могут обанкротиться из-за мер, сдерживающих развитие пандемии коронавируса.
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