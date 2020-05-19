В Новой Зеландии планируют увеличить число выходных для поддержки туризма

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Правительство Новой Зеландии обсуждает возможность введения дополнительных выходных, чтобы граждане могли больше путешествовать внутри страны и поддержать турбизнес, Правительство Новой Зеландии обсуждает возможность введения дополнительных выходных, чтобы граждане могли больше путешествовать внутри страны и поддержать турбизнес, сообщает Stuff.

Премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что это одна из идей, которая рассматривается для помощи предприятиям сферы гостеприимства. "Правительство обсуждает идею "поощрения новозеландцев ездить и посещать достопримечательности страны", — сказала она.

Директор новозеландского туристического совета Tourism Industry Aotearoa Крис Робертс добавил, что стимулом для развития внутреннего туризма может стать увеличение либо числа интересных событий, либо — выходных дней, которые граждане смогут использовать для путешествий.