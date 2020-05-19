В Москве пять судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Работников и посетителей пяти районных судов Работников и посетителей пяти районных судов Москвы эвакуировали из-за поступивших угроз о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

"Сотрудники и посетители были эвакуированы из Чертановского, Кунцевского, Преображенского, Басманного и Головинского районных судов из-за поступивших анонимных угроз о "минировании", - рассказал собеседник агентства.

При этом в одном из районных судов РИА Новости подтвердили, что поступившие письма с угрозами схожи с теми, что регулярно приходили в суды в докарантинный период.

Волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными. После введения карантинных мер из-за коронавируса в суды угрозы стали поступать реже, а потом и вовсе прекратились.