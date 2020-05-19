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2020-05-19T16:54
https://ria.ru/20200519/1571686430.html
В Москве пять судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Москве пять судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

16:54 19.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Работников и посетителей пяти районных судов Москвы эвакуировали из-за поступивших угроз о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Сотрудники и посетители были эвакуированы из Чертановского, Кунцевского, Преображенского, Басманного и Головинского районных судов из-за поступивших анонимных угроз о "минировании", - рассказал собеседник агентства.
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16 мая, 18:55
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При этом в одном из районных судов РИА Новости подтвердили, что поступившие письма с угрозами схожи с теми, что регулярно приходили в суды в докарантинный период.
Волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными. После введения карантинных мер из-за коронавируса в суды угрозы стали поступать реже, а потом и вовсе прекратились.
ФСБ сообщала, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.
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15 мая, 17:54
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