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Лавров считает, что проект "Северный поток — 2" не будет остановлен
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РИА Новости

Лавров считает, что проект "Северный поток — 2" не будет остановлен

16:51 19.05.2020 (обновлено: 17:17 19.05.2020)
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© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что проект "Северный поток — 2" будет реализован.
"Я не думаю, что проект может быть остановлен. Я убежден, что он будет реализован, в этом заинтересованы и Германия, и другие европейские страны, чьи компании участвуют в его реализации, в этом заинтересована в конце концов вся Европа, потому что это будет укреплять европейскую энергетическую безопасность", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета государств Балтийского моря.
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
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РоссияСеверный поток — 2Сергей ЛавровЭкономика
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