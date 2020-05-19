Лавров считает, что проект "Северный поток — 2" не будет остановлен

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что проект "Северный поток — 2" будет реализован.
"Я не думаю, что проект может быть остановлен. Я убежден, что он будет реализован, в этом заинтересованы и Германия, и другие европейские страны, чьи компании участвуют в его реализации, в этом заинтересована в конце концов вся Европа, потому что это будет укреплять европейскую энергетическую безопасность", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета государств Балтийского моря.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.