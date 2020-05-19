Главврач больницы во Владикавказе уволился после проверки выплат медикам

ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Главный врач больницы скорой помощи в Северной Осетии Сергей Кануков уволился, сообщает минздрав региона.
Ранее прокуратура Северной Осетии сообщила о проверке соблюдения закона, предусматривающего стимулирующие выплаты для медработников больницы скорой помощи во Владикавказе.
"На имя министра здравоохранения Северной Осетии поступило заявление врио главного врача ГБУЗ "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи" Сергея Канукова с просьбой снять возложенные обязанности. Заявление было принято. Врио главного врача c сегодняшнего дня назначен Олег Томеев, который ранее занимал пост руководителя Территориального центра медицины катастроф", - говорится в сообщении.
Всего в Северной Осетии, по данным регионального управления Роспотребнадзора, зарегистрировано 2314 случаев заражения коронавирусом, за сутки выявлено 72, выздоровели 1105 человек, 18 человек скончались.
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