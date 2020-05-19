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2020-05-19T16:50
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Главврач больницы во Владикавказе уволился после проверки выплат медикам
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РИА Новости

Главврач больницы во Владикавказе уволился после проверки выплат медикам

16:50 19.05.2020
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© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи около здания клинической больницы скорой помощи во Владикавказе
Автомобиль скорой помощи около здания клинической больницы скорой помощи во Владикавказе
© РИА Новости / Ольга Смольская
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи около здания клинической больницы скорой помощи во Владикавказе. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Главный врач больницы скорой помощи в Северной Осетии Сергей Кануков уволился, сообщает минздрав региона.
Ранее прокуратура Северной Осетии сообщила о проверке соблюдения закона, предусматривающего стимулирующие выплаты для медработников больницы скорой помощи во Владикавказе.
"На имя министра здравоохранения Северной Осетии поступило заявление врио главного врача ГБУЗ "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи" Сергея Канукова с просьбой снять возложенные обязанности. Заявление было принято. Врио главного врача c сегодняшнего дня назначен Олег Томеев, который ранее занимал пост руководителя Территориального центра медицины катастроф", - говорится в сообщении.
Всего в Северной Осетии, по данным регионального управления Роспотребнадзора, зарегистрировано 2314 случаев заражения коронавирусом, за сутки выявлено 72, выздоровели 1105 человек, 18 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Северная Осетия - АланияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владикавказ
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