Главврач больницы во Владикавказе уволился после проверки выплат медикам

"На имя министра здравоохранения Северной Осетии поступило заявление врио главного врача ГБУЗ "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи" Сергея Канукова с просьбой снять возложенные обязанности. Заявление было принято. Врио главного врача c сегодняшнего дня назначен Олег Томеев, который ранее занимал пост руководителя Территориального центра медицины катастроф", - говорится в сообщении.