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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T16:47
https://ria.ru/20200519/1571686129.html
Армения откажется от госпитализации пациентов с легкой формой COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377628_0:315:2772:1874_1036x0_80_0_0_f4ca9c8f269053b1224656022d0a258e.jpg
РИА Новости

Армения откажется от госпитализации пациентов с легкой формой COVID-19

16:47 19.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медик. Архивное фото
ЕРЕВАН, 19 мая – РИА Новости. Власти Армении откажутся в ближайшие дни от госпитализации носителей коронавируса с бессимптомной и легкой формой течения болезни, сообщил во вторник министр здравоохранения страны Арсен Торосян.
"Через несколько дней сотни наших граждан с положительными результатами теста на коронавирус, у которых нет симптомов или симптомы выражены очень слабо, вернутся домой из мест изоляции, а граждане с новыми диагностированными случаями коронавирусной инфекции не будут изолироваться в гостиницах или больницах", - написал министр в Facebook.
По его словам, домашний надзор над такими пациентами "ляжет на плечи" сотрудников первичного звена здравоохранения - медработников городских поликлиник, сельских амбулаторий и центров здоровья, как прежде это делалось при острых респираторных заболеваниях со слабой симптоматикой.
"Это изменение обусловлено двумя обстоятельствами. Первое – числом граждан с положительными результатами тестов, которое растет с каждым днем. Второе - изменением стратегии ведения бессимптомных случаев с точки зрения оптимального использования коек и других ресурсов", - отметил министр.
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По его словам, с целью плавного перехода к измененной стратегии Национальный институт здравоохранения проведет дистанционные курсы ведения COVID-позитивных пациентов в домашних условиях. "Прошу и призываю активно участвовать в них", - заявил министр.
Он также добавил, что для поддержания оперативной связи с врачами первичного звена здравоохранения в ереванском медцентре Святого Григория Просветителя будет действовать колл-центр, который позволит специализировавшимся на коронавирусе врачам консультировать своих коллег как по методическим вопросам, так и лечению конкретных пациентов.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на вторник, выявлены 5041 случай заражения, излечились 2164 пациента, 64 человека скончались. С 18 мая полностью возобновлена работа общественного транспорта, открыты места торговли, объекты общепита предоставляют услуги также в закрытых помещениях, действуют спортзалы, открыты для посещений достопримечательности, запланирован ряд других послаблений. Ранее была разрешена работа промышленных предприятий.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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