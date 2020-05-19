Армения откажется от госпитализации пациентов с легкой формой COVID-19

ЕРЕВАН, 19 мая – РИА Новости. Власти Власти Армении откажутся в ближайшие дни от госпитализации носителей коронавируса с бессимптомной и легкой формой течения болезни, сообщил во вторник министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

"Через несколько дней сотни наших граждан с положительными результатами теста на коронавирус, у которых нет симптомов или симптомы выражены очень слабо, вернутся домой из мест изоляции, а граждане с новыми диагностированными случаями коронавирусной инфекции не будут изолироваться в гостиницах или больницах", - написал министр в Facebook.

По его словам, домашний надзор над такими пациентами "ляжет на плечи" сотрудников первичного звена здравоохранения - медработников городских поликлиник, сельских амбулаторий и центров здоровья, как прежде это делалось при острых респираторных заболеваниях со слабой симптоматикой.

"Это изменение обусловлено двумя обстоятельствами. Первое – числом граждан с положительными результатами тестов, которое растет с каждым днем. Второе - изменением стратегии ведения бессимптомных случаев с точки зрения оптимального использования коек и других ресурсов", - отметил министр.

По его словам, с целью плавного перехода к измененной стратегии Национальный институт здравоохранения проведет дистанционные курсы ведения COVID-позитивных пациентов в домашних условиях. "Прошу и призываю активно участвовать в них", - заявил министр.

Он также добавил, что для поддержания оперативной связи с врачами первичного звена здравоохранения в ереванском медцентре Святого Григория Просветителя будет действовать колл-центр, который позволит специализировавшимся на коронавирусе врачам консультировать своих коллег как по методическим вопросам, так и лечению конкретных пациентов.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на вторник, выявлены 5041 случай заражения, излечились 2164 пациента, 64 человека скончались. С 18 мая полностью возобновлена работа общественного транспорта, открыты места торговли, объекты общепита предоставляют услуги также в закрытых помещениях, действуют спортзалы, открыты для посещений достопримечательности, запланирован ряд других послаблений. Ранее была разрешена работа промышленных предприятий.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.