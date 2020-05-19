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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T16:46
https://ria.ru/20200519/1571686053.html
Более 18 тысяч россиян вернулись на вывозных рейсах за полтора месяца
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:272:2902:1904_1036x0_80_0_0_e82e008a6035550a19d9e2f43fd1e207.jpg
РИА Новости

Более 18 тысяч россиян вернулись на вывозных рейсах за полтора месяца

16:46 19.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Более 18 тысяч россиян за полтора месяца вернулись в РФ на вывозных авиарейсах – это около 70% всех граждан, которые имели обратные билеты на это время, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Совместно мы МИДом мы реализовали на портале (госуслуг – ред.) электронный сервис для помощи тем гражданам, которые вынужденно остаются на территории иностранных государств в связи с прекращением регулярных авиарейсов", - сказал Шадаев.
Пассажирский самолет в небе
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Он напомнил, что на портале граждане могут заполнить формы и зарегистрироваться на один из вывозных авиарейсов. Авиакомпаниям передаются финальные, проверенные и подтвержденные списки граждан, которые зарегистрировались на конкретный рейс.
"За полтора месяца мы смогли таким образом отправить более 100 вывозных авиарейсов и вывезти более 18 тысяч наших граждан с территории иностранных государств. Это примерно 70% всех граждан, которые имели обратные билеты на это время", - сказал глава Минкомсвязи.
Он отметил, что одновременно перед министерством стояла задача обеспечения высокого коэффициента загрузки самолетов. "И нам это удалось: 75% мест на тех рейсах, которые вывозят наших граждан в нашу страну, занято", - сказал Шадаев.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМаксут ШадаевВладимир ПутинОбщество
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