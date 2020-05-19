Более 18 тысяч россиян вернулись на вывозных рейсах за полтора месяца

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Более 18 тысяч россиян за полтора месяца вернулись в РФ на вывозных авиарейсах – это около 70% всех граждан, которые имели обратные билеты на это время, заявил глава Минкомсвязи Более 18 тысяч россиян за полтора месяца вернулись в РФ на вывозных авиарейсах – это около 70% всех граждан, которые имели обратные билеты на это время, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным

"Совместно мы МИДом мы реализовали на портале (госуслуг – ред.) электронный сервис для помощи тем гражданам, которые вынужденно остаются на территории иностранных государств в связи с прекращением регулярных авиарейсов", - сказал Шадаев.

Он напомнил, что на портале граждане могут заполнить формы и зарегистрироваться на один из вывозных авиарейсов. Авиакомпаниям передаются финальные, проверенные и подтвержденные списки граждан, которые зарегистрировались на конкретный рейс.

"За полтора месяца мы смогли таким образом отправить более 100 вывозных авиарейсов и вывезти более 18 тысяч наших граждан с территории иностранных государств. Это примерно 70% всех граждан, которые имели обратные билеты на это время", - сказал глава Минкомсвязи.

Он отметил, что одновременно перед министерством стояла задача обеспечения высокого коэффициента загрузки самолетов. "И нам это удалось: 75% мест на тех рейсах, которые вывозят наших граждан в нашу страну, занято", - сказал Шадаев.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.