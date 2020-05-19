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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T21:47
https://ria.ru/20200519/1571685858.html
Житель Костромской области заразил коронавирусом пятерых гостей
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175959_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f8b75cf0f4641655cfbbeee0593ed269.jpg
РИА Новости

Житель Костромской области заразил коронавирусом пятерых гостей

16:42 19.05.2020 (обновлено: 21:47 19.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Пятеро жителей Костромской области заразились коронавирусной инфекцией после того, как побывали в гостях у вернувшегося из Московской области товарища, сообщает во вторник прокуратура области.
"Житель Буйского района, зараженный коронавирусной инфекцией, в один из дней апреля 2020 года вернулся домой из Московской области, где работал вахтовым методом", - говорится в сообщении.
Мужчина о своем возвращении рассказал диспетчеру службы 112, который уведомил его о необходимой самоизоляции в течение 14 дней.
"Несмотря на обязанность соблюдать ограничительные меры и правила самоизоляции, в том числе не контактировать с третьими лицами, мужчина пригласил к себе пятерых друзей, с которыми распивал спиртное. В дальнейшем у всех гостей было диагностировано наличие коронавирусной инфекции (2019-n CoV)", - сообщает прокуратура.
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В отношении мужчины возбуждено дело по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий". Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
В Костромской области зарегистрировано 500 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 13 - за минувшие сутки. Выздоровели 220 человек, семеро умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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