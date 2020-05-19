Житель Костромской области заразил коронавирусом пятерых гостей

Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории

ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Пятеро жителей Пятеро жителей Костромской области заразились коронавирусной инфекцией после того, как побывали в гостях у вернувшегося из Московской области товарища, сообщает во вторник прокуратура области.

"Житель Буйского района , зараженный коронавирусной инфекцией, в один из дней апреля 2020 года вернулся домой из Московской области, где работал вахтовым методом", - говорится в сообщении.

Мужчина о своем возвращении рассказал диспетчеру службы 112, который уведомил его о необходимой самоизоляции в течение 14 дней.

"Несмотря на обязанность соблюдать ограничительные меры и правила самоизоляции, в том числе не контактировать с третьими лицами, мужчина пригласил к себе пятерых друзей, с которыми распивал спиртное. В дальнейшем у всех гостей было диагностировано наличие коронавирусной инфекции (2019-n CoV)", - сообщает прокуратура.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий". Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

В Костромской области зарегистрировано 500 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 13 - за минувшие сутки. Выздоровели 220 человек, семеро умерли.