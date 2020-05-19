Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-19T16:38
https://ria.ru/20200519/1571685674.html
Просадка экономики может оказаться меньше ожиданий, считает Решетников
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569545180_0:0:2975:1674_1036x0_80_0_0_6aea4e8f8b8e67440b6da83922de4f86.jpg
РИА Новости

Просадка экономики может оказаться меньше ожиданий, считает Решетников

16:37 19.05.2020 (обновлено: 16:38 19.05.2020)
335
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Просадка российской экономики по итогам 2020 года может оказаться меньше, чем предполагалось, но выход на восстановительную траекторию потребует времени, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, спад ВВП России в 2020 году может составить 4-6%. Свой прогноз Минэкономразвития по ситуации в экономике России в текущем году не представляло. В начале апреля Минэкономразвития предложило перенести разработку прогноза на более поздний срок в текущих условиях, позднее министерство обещало подготовить прогноз к концу мая.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Вчера, 15:10
Мишустин рассказал о работе над планом по восстановлению экономики
"С одной стороны, мы видим, что, может быть, уровень просадки экономики окажется меньше, чем мы предполагали. Но в то же время впереди, конечно, на возвращение на траекторию восстановления потребуется время", - сказал Решетников.
Он отметил, что в рамках работы над общенациональным планом по восстановлению экономики правительство ведёт работу над тем, чтобы максимально быстро вернуться на динамику роста. Планом также предполагаются мероприятия по восстановлению занятости, доходов населения и инвестиций.
561125
Обсудить 1
РоссияМаксим РешетниковЭкономика
Рекомендуем
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Российская экономика начала восстанавливаться, заявил Решетников
Нефтяная качалка
Эксперт оценил высказывание Чубайса о российской нефти
Максим Решетников
Решетников дал прогноз по инфляции в России в этом году
Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф
Российская экономика начала восстановление, заявил Греф
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
Набиуллина заявила о снижении динамики инфляции в России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о работе над планом по восстановлению экономики
Сергей Рябков
Рябков: доступ к вакцине обеспечат, даже при противодействии США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров считает, что проект "Северный поток — 2" не будет остановлен
Герман Греф
Восстановление спроса на кредиты произойдет не раньше осени, считает Греф
Врачи в больнице, где проходят лечение больные с COVID-19
В РАН усомнились в снижении распространения коронавируса в России
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Организацией производства вакцины от COVID-19 займется "дочка" Сбербанка
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский выступил за перезагрузку экономической сферы внешней политики
Аппарат для искусственной вентиляции легких
Аппараты ИВЛ доставят из США в Россию военными самолетами
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Решетников: план по восстановлению экономики представят в понедельник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
Лента новостейМолния