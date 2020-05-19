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2020-05-19T16:36
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В Челябинске рассказали о ходе выплат водителям скорой помощи
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РИА Новости

В Челябинске рассказали о ходе выплат водителям скорой помощи

16:36 19.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЧелябинск
Челябинск
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 19 мая – РИА Новости. Выплаты до суммы в 25 тысяч рублей доначислены всем водителям скорой медицинской помощи в Челябинске, которые перевозили больных с подтвержденным COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба минздрава региона.
Как сообщалось ранее в одном из Telegram-каналов, в Челябинске водители скорой медпомощи пожаловались на то, что они не получили все полагающиеся доплаты спустя неделю после того, как прокуратура пообещала провести проверку. Так, за апрель якобы кто-то получил 2-4 тысячи рублей, другие - 15 тысяч или 17 тысяч рублей вместо 25 тысяч. Во вторник, уточнил канал, водители 5-й подстанции скорой медицинской помощи Челябинска, которые все еще не получили выплаты, записали видеообращение к властям, где просят выплатить им деньги.
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"Право на федеральные выплаты (25 тысяч рублей) имеют водители "ковидных" бригад, которые привлекаются для оказания помощи пациентам с подтверждённым статусом. В настоящее время с учетом внесённых изменений в постановление правительства РФ 484 (где убраны слова: "за фактически отработанное время") всем водителям "ковидных" бригад доначислены суммы до 25 тысяч рублей на руки безотносительно рабочего времени", - говорится в сообщении минздрава.
Ведомство уточняет, что "ковидные" бригады закреплены приказом "Станции скорой медицинской помощи".
Водители иных бригад (линейных, кардио, психиатрических, педиатрических), учитывая, что при оказании медпомощи теоретически могут столкнуться с пациентом с CODID, отнесены к группе риска заражения и имеют право на начисление доплат в соответствие с постановлением правительства региона №145: в размере 6500 рублей, если диагноз подтвердился, и 3 тысячи рублей в случае неподтвержденного диагноза, добавляется в сообщении. Региональные доплаты начисляются пропорционально отработанному времени, разъяснил минздрав.
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Ранее прокуратура региона начала проверку после жалоб водителей скорой помощи в связи с возможными нарушениями при начислении стимулирующих выплат. Результаты проверки в настоящее время не оглашены.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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