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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T16:35
https://ria.ru/20200519/1571685397.html
В Сербии число жертв коронавируса достигло 234
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569933914_0:314:3083:2048_1036x0_80_0_0_820d567ca3f8df4fbee706574b7c630a.jpg
РИА Новости

В Сербии число жертв коронавируса достигло 234

16:35 19.05.2020
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© РИА Новости / Олег ИвановСотрудники полиции на улицах Белграда во время комендантского часа
Сотрудники полиции на улицах Белграда во время комендантского часа
© РИА Новости / Олег Иванов
БЕЛГРАД, 19 мая - РИА Новости. В Сербии на фоне смягчения ограничительных мер за сутки выявили 34 новых пациентов с коронавирусом, общее число зараженных превысило 10,7 тысячи, с начала пандемии скончались 234 человека, сообщило министерство здравоохранения страны.
Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.
По данным сербского минздрава, с начала пандемии к понедельнику в стране было выявлено 10 699 зараженных, скончался 231 человек.
"За последние 24 часа выявлены 34 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 10 733 человека. За прошедшие сутки скончались еще три пациента, всего с начала пандемии умерли 234 человека", - сообщил минздрав. Отмечается, что выздоровели 4 904 гражданина.
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В Сербии 4 мая были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Сербия 18 мая открыла авиасообщение.
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил во вторник, что правительство поступило в соответствии с рекомендациями национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19. Власти Сербии с 1 июня откроют границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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