В Сербии число жертв коронавируса достигло 234

Сотрудники полиции на улицах Белграда во время комендантского часа

БЕЛГРАД, 19 мая - РИА Новости. В Сербии на фоне смягчения ограничительных мер за сутки выявили 34 новых пациентов с коронавирусом, общее число зараженных превысило 10,7 тысячи, с начала пандемии скончались 234 человека, сообщило министерство здравоохранения страны.

Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.

По данным сербского минздрава, с начала пандемии к понедельнику в стране было выявлено 10 699 зараженных, скончался 231 человек.

"За последние 24 часа выявлены 34 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 10 733 человека. За прошедшие сутки скончались еще три пациента, всего с начала пандемии умерли 234 человека", - сообщил минздрав. Отмечается, что выздоровели 4 904 гражданина.

В Сербии 4 мая были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Сербия 18 мая открыла авиасообщение.

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