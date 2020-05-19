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Культура
2020-05-19T20:04
https://ria.ru/20200519/1571685055.html
Лувру предложили продать "Мону Лизу", чтобы покрыть убытки от пандемии
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РИА Новости

Лувру предложили продать "Мону Лизу", чтобы покрыть убытки от пандемии

20:04 19.05.2020
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© Public DomainКартина Леонардо Да Винчи "Мона Лиза"
Картина Леонардо Да Винчи Мона Лиза
© Public Domain
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Основатель инновационного агентства Fabernovel Стефан Дитенген предложил Франции продать "Мону Лизу", чтобы покрыть финансовые потери, связанные с пандемией коронавируса, сообщает Independent.
Впервые предприниматель высказал эту идею в интервью французскому футурологическому изданию Usbek & Rica.
"Франции нужно продать "семейную реликвию" по меньшей мере за 50 миллиардов евро. День за днем мы терпим миллиардные убытки, как дети, которые засекают, сколько времени будет падать камень в колодец, чтобы измерить его глубину. Мы продолжаем считать, а кризис все не кончается", – поделился он.
"Как налогоплательщик и предприниматель, я знаю, что это не выдуманные миллиарды, нам придется их заплатить. Имеет смысл продать что-то дорогое за максимально возможную цену. Это должно быть то, потеря чего наименьшим образом скажется на нашем будущем", – добавил он.
По его словам, картину легко перевезти и передать, но при этом очень важно договориться о стоимости: "Она должна быть безумно высокой, чтобы транзакция имела смысл".
Он также предложил использовать шедевр Леонардо да Винчи в качестве формы криптовалюты. Тогда его можно было бы легко передавать другим странам.
"С точки зрения закона и технически, у такого решения много преимуществ: Франция и Лувр могли бы по-прежнему контролировать все, что происходит с полотном", – уверен предприниматель.
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