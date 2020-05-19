Гатилов: резолюция ВОЗ может помочь объединить усилия в борьбе с COVID-19

"Перед коронавирусом все оказались, в общем-то, равны. И масштабы вспышки, и уровень смертности, и эффективность принимаемых мер реагирования должны анализироваться и оцениваться на основании научно обоснованных методик, имеющейся экспертизы, взвешенного и неполитизированного подхода. Собственно, об этом сейчас речь идет, как раз я говорил, на только что завершившейся ассамблее ВОЗ, где была принята буквально несколько минут назад соответствующая резолюция. Надеемся, что эти меры помогут объединить усилия международного сообщества в противостоянии этому всемирному злу", - сказал он во время проходящего онлайн круглого стола на тему "Борьба с COVID-19 в условиях конфликта: опыт Сирии", организованного международным дискуссионным клубом "Валдай".