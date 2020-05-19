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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T16:27
https://ria.ru/20200519/1571684726.html
Гатилов: резолюция ВОЗ может помочь объединить усилия в борьбе с COVID-19
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РИА Новости

Гатилов: резолюция ВОЗ может помочь объединить усилия в борьбе с COVID-19

16:27 19.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Геннадий Гатилов. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Москва надеется, что принятые во вторник Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) меры помогут объединить усилия международного сообщества в борьбе с коронавирусом, заявил постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
Всемирная ассамблея здравоохранения во вторник единогласно приняла резолюцию о доступе к лекарствам от COVID-19 и расследовании деятельности Всемирной организации здравоохранения во время пандемии. Резолюция под названием "Ответ на COVID-19" была представлена Евросоюзом от имени более 100 стран, в том числе Великобритании, Китая, Украины и России. Документ, в частности, призывает к универсальному доступу к качественным, эффективным и доступным технологиям в области здравоохранения, а также средствам, в том числе для тестирования, которые необходимы для борьбы с COVID-19.
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"Перед коронавирусом все оказались, в общем-то, равны. И масштабы вспышки, и уровень смертности, и эффективность принимаемых мер реагирования должны анализироваться и оцениваться на основании научно обоснованных методик, имеющейся экспертизы, взвешенного и неполитизированного подхода. Собственно, об этом сейчас речь идет, как раз я говорил, на только что завершившейся ассамблее ВОЗ, где была принята буквально несколько минут назад соответствующая резолюция. Надеемся, что эти меры помогут объединить усилия международного сообщества в противостоянии этому всемирному злу", - сказал он во время проходящего онлайн круглого стола на тему "Борьба с COVID-19 в условиях конфликта: опыт Сирии", организованного международным дискуссионным клубом "Валдай".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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