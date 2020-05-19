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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T16:20
https://ria.ru/20200519/1571684316.html
В Джакарте продлили ограничения из-за коронавируса
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РИА Новости

В Джакарте продлили ограничения из-за коронавируса

16:21 19.05.2020
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© РИА Новости / Михаил ЦыгановДжакарта
Джакарта
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Джакарта. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ограничительные меры, введенные в столице Индонезии Джакарте из-за коронавируса, продлены до 4 июня, сообщает газета Jakarta Globe со ссылкой на заявление губернатора Джакарты Аниеса Басведана.
Согласно заявлению Басведана, действие широких социальных ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса, продолжится до 4 июня. Губернатор Джакарты выразил надежду на значительное снижение числа случаев заражения COVID-19 в ближайшие две недели, чтобы власти города смогли снять ограничения.
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Усиленные ограничительные меры сроком на две недели были введены на территории столицы Индонезии 10 апреля, их действие затем продлили до 22 мая. Ограничения коснулись общественного транспорта – он работает с 6.00 до 18.00, при этом число пассажиров должно составлять не более 50% от общей вместимости. Допустимое количество пассажиров частных транспортных средств также ограничено. Жителям индонезийской столицы предписано оставаться дома, собрания в общественных местах численностью более пяти человек запрещены.
Согласно последним данным, в Индонезии зафиксировано 18 496 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4467 человек, скончался 1221.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗДжакартаИндонезияВ мире
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