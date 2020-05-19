В Джакарте продлили ограничения из-за коронавируса

Согласно заявлению Басведана, действие широких социальных ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса, продолжится до 4 июня. Губернатор Джакарты выразил надежду на значительное снижение числа случаев заражения COVID-19 в ближайшие две недели, чтобы власти города смогли снять ограничения.

Усиленные ограничительные меры сроком на две недели были введены на территории столицы Индонезии 10 апреля, их действие затем продлили до 22 мая. Ограничения коснулись общественного транспорта – он работает с 6.00 до 18.00, при этом число пассажиров должно составлять не более 50% от общей вместимости. Допустимое количество пассажиров частных транспортных средств также ограничено. Жителям индонезийской столицы предписано оставаться дома, собрания в общественных местах численностью более пяти человек запрещены.