В Джакарте продлили ограничения из-за коронавируса

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ограничительные меры, введенные в столице Индонезии Джакарте из-за коронавируса, продлены до 4 июня, сообщает газета Jakarta Globe со ссылкой на заявление губернатора Джакарты Аниеса Басведана.
Согласно заявлению Басведана, действие широких социальных ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса, продолжится до 4 июня. Губернатор Джакарты выразил надежду на значительное снижение числа случаев заражения COVID-19 в ближайшие две недели, чтобы власти города смогли снять ограничения.
Усиленные ограничительные меры сроком на две недели были введены на территории столицы Индонезии 10 апреля, их действие затем продлили до 22 мая. Ограничения коснулись общественного транспорта – он работает с 6.00 до 18.00, при этом число пассажиров должно составлять не более 50% от общей вместимости. Допустимое количество пассажиров частных транспортных средств также ограничено. Жителям индонезийской столицы предписано оставаться дома, собрания в общественных местах численностью более пяти человек запрещены.
Согласно последним данным, в Индонезии зафиксировано 18 496 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4467 человек, скончался 1221.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.