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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T16:20
https://ria.ru/20200519/1571684287.html
Россия помогла британцу вернуться на родину из КНДР
https://cdn24.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1036x0_80_0_0_4792c1c31989bc4ca21df495dd7a208a.jpg
РИА Новости

Россия помогла британцу вернуться на родину из КНДР

16:20 19.05.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Посольство Великобритании рассказало о помощи России в возвращении британца из Северной Кореи.
"По состоянию на 19 мая, посольство Великобритании в России помогло вернуться домой более 70 гражданам Великобритании", - сообщили РИА Новости в посольстве, отвечая на вопрос, сколько британцев вернулось из России домой.
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"МИД Великобритании также помог гражданину России с корабля Sliver Shadow вернуться домой через Лондон. МИД России, в свою очередь, помог гражданину Великобритании вернуться из Северной Кореи домой через Россию",- рассказали в британской дипмиссии, не уточнив деталей произошедшего.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19Северная КореяВеликобританияЛондонВ мире
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