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Религия и мировоззрение
2020-05-19T16:20
https://ria.ru/20200519/1571684150.html
Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/155687/88/1556878816_0:430:2709:1954_1036x0_80_0_0_ee7a26cc9bc86a421896b3cf4992230a.jpg
РИА Новости

Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса

16:20 19.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПротоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса и "возвращается в строй", сообщил во вторник РИА Новости источник, близкий к семье священника.
В начале мая известный московский священник был госпитализирован с коронавирусом.
"Отец Димитрий выздоравливает, все у него хорошо", - сказал источник, уточнив, что тестирование больше не выявляет у Смирнова COVID-19.
"Он возвращается в строй", - добавил собеседник агентства. По его словам, Смирнов готов и далее работать на посту главы патриаршей комиссии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеПротоиерей Димитрий СмирновРусская православная церковьОбщество
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