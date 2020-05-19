МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса и "возвращается в строй", сообщил во вторник РИА Новости источник, близкий к семье священника.
В начале мая известный московский священник был госпитализирован с коронавирусом.
"Отец Димитрий выздоравливает, все у него хорошо", - сказал источник, уточнив, что тестирование больше не выявляет у Смирнова COVID-19.
"Он возвращается в строй", - добавил собеседник агентства. По его словам, Смирнов готов и далее работать на посту главы патриаршей комиссии.
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