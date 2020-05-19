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2020-05-19T17:42
https://ria.ru/20200519/1571684107.html
Названа причина взрыва в центре радиологии в Обнинске
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571688873_87:0:645:314_1036x0_80_0_0_0eaee8ff3721112d383461ea266d8ba3.jpg
РИА Новости

Названа причина взрыва в центре радиологии в Обнинске

16:19 19.05.2020 (обновлено: 17:42 19.05.2020)
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© Фото : Администрация города ОбнинскаЗдание в Обнинске, в котором произошел хлопок. 19 мая 2020
Здание в Обнинске, в котором произошел хлопок. 19 мая 2020
© Фото : Администрация города Обнинска
Здание в Обнинске, в котором произошел хлопок. 19 мая 2020
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Взрыв в Обнинске произошел из-за воспламеняющейся жидкости, с которой работал сотрудник Обнинской химико-фармацевтической компании, заявил РИА Новости директор Медицинского радиологического научного центра имени Цыба Сергей Иванов.
"У них в помещении сотрудник работал с сосудом под давлением", — рассказал он.
По его словам, пожара как такового не было, возгорание быстро потушили огнетушителем, "значительных повреждений нет".
Представители правительства региона и местного управления по делам ГОЧС ранее в беседе с РИА Новости употребляли слово "хлопок". По их словам, в результате инцидента в лаборатории один человек получил травмы и отправлен в больницу.
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Дежурный управления по ГОЧС Обнинска отмечал, что сотрудники "промывали установку и произошел разрыв теплоносителя — трубы — в здании 102-го экспериментального сектора", далее случилось "небольшое возгорание, его тут же локализовали".
Анонимный представитель экстренных служб региона, в свою очередь, уточнил РИА Новости, что при ЧП выбило окно и дверь.
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