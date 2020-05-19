Названа причина взрыва в центре радиологии в Обнинске

Здание в Обнинске, в котором произошел хлопок. 19 мая 2020

Здание в Обнинске, в котором произошел хлопок. 19 мая 2020

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Взрыв в Взрыв в Обнинске произошел из-за воспламеняющейся жидкости, с которой работал сотрудник Обнинской химико-фармацевтической компании, заявил РИА Новости директор Медицинского радиологического научного центра имени Цыба Сергей Иванов.

"У них в помещении сотрудник работал с сосудом под давлением", — рассказал он.

По его словам, пожара как такового не было, возгорание быстро потушили огнетушителем, "значительных повреждений нет".

Представители правительства региона и местного управления по делам ГОЧС ранее в беседе с РИА Новости употребляли слово "хлопок". По их словам, в результате инцидента в лаборатории один человек получил травмы и отправлен в больницу.

Дежурный управления по ГОЧС Обнинска отмечал, что сотрудники "промывали установку и произошел разрыв теплоносителя — трубы — в здании 102-го экспериментального сектора", далее случилось "небольшое возгорание, его тут же локализовали".