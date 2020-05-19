Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-19T16:46
https://ria.ru/20200519/1571683998.html
В Обнинске один человек пострадал при хлопке в лаборатории
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571685960_0:543:902:1050_1036x0_80_0_0_7d702f7d4ea2fef3a3d3ce58b33eb0f7.jpg
РИА Новости

В Обнинске один человек пострадал при хлопке в лаборатории

16:18 19.05.2020 (обновлено: 16:46 19.05.2020)
4996
© Фото : МЧС по Калужской областиАвтомобили скорой помощи и пожарной службы на месте происшествия в Обнинске. 19 мая 2020
Автомобили скорой помощи и пожарной службы на месте происшествия в Обнинске. 19 мая 2020
© Фото : МЧС по Калужской области
Автомобили скорой помощи и пожарной службы на месте происшествия в Обнинске. 19 мая 2020
ЯРОСЛАВЛЬ/ВОРОНЕЖ, 19 мая – РИА Новости. Один человек пострадал при хлопке в лаборатории по производству лекарств в Обнинске, помещение арендовано у медицинского радиологического научного центра имени Цыба, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Произошел хлопок в лаборатории по производству лекарственных препаратов. Это помещение в пятиэтажном здании, которое еще с советских времен относится к Медицинскому радиологическому научному центру имени Цыба. Но к ним эта лаборатория отношения не имеет. Хлопок не связан с радиологическими материалами, ничего опасного", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ЧП "один человек пострадал, госпитализирован". Название фирмы-арендатора в правительстве оперативно уточнить не смогли.
Как рассказал РИА Новости дежурный управления по делам ГОЧС Обнинска, звонок об инциденте поступил в 14.02 мск.
"Промывали установку, и произошел разрыв теплоносителя - трубы - в здании 102-го экспериментального сектора. Это за чертой города. При хлопке произошло небольшое возгорание, его тут же локализовали. Один человек пострадал, госпитализировали его", - отметил собеседник.
Анонимный представитель экстренных служб региона в свою очередь уточнил РИА Новости, что хлопком выбило окно и дверь.
Сотрудники МЧС на месте разгерметизации емкости с бромом на предприятии в Конаковском районе Тверской области
14 апреля, 11:08
Специалисты ликвидируют последствия хлопка газа на химзаводе под Тверью
10311118
Обсудить 1
ОбнинскПроисшествия
Рекомендуем
Эмблема на форме сотрудника полиции
Пропавшего в Кировской области четырехлетнего мальчика нашли живым
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутат Рады пришла на заседание в маске "в сетку"
Пирамида на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе
На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса
Здание в Обнинске, в котором произошел хлопок. 19 мая 2020
Названа причина взрыва в центре радиологии в Обнинске
Вертолет Ми-8
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Медсестра в прививочном кабинете
Россияне поддерживают всеобщую вакцинацию от коронавируса, показал опрос
Космический аппарат Гонец-М
В России началась разработка новой спутниковой системы связи
Медик у машины скорой помощи
Пермский главврач извинился за "кривляние" при беседе с подчиненными
Посетители парка развлечений в Сеуле, Южная Корея
Допрыгались в клубах: коронавирус снова вспыхнул в Южной Корее
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совфеда
Медицинская сестра делает укол ребенку в детской поликлинике
Прививка БЦЖ не защищает от коронавируса, считают ученые
Аппарат для искусственной вентиляции легких
Аппараты ИВЛ доставят из США в Россию военными самолетами
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
В России за сутки выявили 9263 случая заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
Лента новостейМолния