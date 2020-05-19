В Обнинске один человек пострадал при хлопке в лаборатории

Автомобили скорой помощи и пожарной службы на месте происшествия в Обнинске. 19 мая 2020

Автомобили скорой помощи и пожарной службы на месте происшествия в Обнинске. 19 мая 2020

© Фото : МЧС по Калужской области Автомобили скорой помощи и пожарной службы на месте происшествия в Обнинске. 19 мая 2020

ЯРОСЛАВЛЬ/ВОРОНЕЖ, 19 мая – РИА Новости. Один человек пострадал при хлопке в лаборатории по производству лекарств в Обнинске, помещение арендовано у медицинского радиологического научного центра имени Цыба, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

"Произошел хлопок в лаборатории по производству лекарственных препаратов. Это помещение в пятиэтажном здании, которое еще с советских времен относится к Медицинскому радиологическому научному центру имени Цыба. Но к ним эта лаборатория отношения не имеет. Хлопок не связан с радиологическими материалами, ничего опасного", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ЧП "один человек пострадал, госпитализирован". Название фирмы-арендатора в правительстве оперативно уточнить не смогли.

Как рассказал РИА Новости дежурный управления по делам ГОЧС Обнинска, звонок об инциденте поступил в 14.02 мск.

"Промывали установку, и произошел разрыв теплоносителя - трубы - в здании 102-го экспериментального сектора. Это за чертой города. При хлопке произошло небольшое возгорание, его тут же локализовали. Один человек пострадал, госпитализировали его", - отметил собеседник.