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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T16:16
https://ria.ru/20200519/1571683907.html
В Сингапуре начнут поэтапное снятие ограничений из-за COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/156312/30/1563123033_0:339:3037:2047_1036x0_80_0_0_93414157dd96483f9305078be7aff970.jpg
РИА Новости

В Сингапуре начнут поэтапное снятие ограничений из-за COVID-19

16:16 19.05.2020
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© AP Photo / Wong Maye-EМашины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
© AP Photo / Wong Maye-E
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Власти Сингапура обнародовали поэтапный план снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавируса нового типа, его реализация начнется со второго июня, следует из заявления, опубликованного на сайте министерства здравоохранения страны.
Сообщается, что после оценки текущей ситуации с COVID-19 в стране власти решили не продлевать карантин, действие которого истекает первого июня.
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План снятия ограничений состоит из трех фаз. На первом этапе будет возобновлено функционирование предприятий, работа которых не представляет высокой угрозы распространения инфекции. К этой категории относятся в первую очередь предприятия обрабатывающей промышленности. При этом власти предписали по возможности сохранить режим удаленной работы, чтобы снизить риски инфицирования.
Кроме того, со второго июня полностью возобновят работу парикмахерские, а также некоторые магазины. Постепенно восстановится оказание услуг сферы здравоохранения, таких как вакцинация от гриппа. Также власти разрешат навещать родственников, однако пожилым людям по-прежнему рекомендуется оставаться дома. Кроме того, будет позволено собрание групп, не превышающих 10 человек. Наконец, со второго июня постепенно начнут открываться школы. При этом рестораны и бары останутся закрытыми в течение первой фазы снятия ограничений.
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На втором этапе откроются спортзалы, а также развлекательные заведения и центры обучения. Отмечается, что власти намерены приступить к реализации третьего этапа отмены ограничений, заключающегося в полном возвращении к нормальной жизни, только когда будет готова вакцина от COVID-19.
Минздрав подчеркнул, что по мере ослабления режима самоизоляции люди должны оставаться крайне внимательны и соблюдать все меры предосторожности.
Карантин из-за распространения в стране коронавируса нового типа был изначально введен седьмого апреля. В конце месяца власти продлили действие ограничений до первого июня.
По последним данным, в Сингапуре выявлено 28 794 случая инфицирования COVID-19. За последние сутки был зафиксирован 451 случай заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗСингапур (страна)В мире
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