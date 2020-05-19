В Сингапуре начнут поэтапное снятие ограничений из-за COVID-19

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Власти Власти Сингапура обнародовали поэтапный план снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавируса нового типа, его реализация начнется со второго июня, следует из заявления, опубликованного на сайте министерства здравоохранения страны.

Сообщается, что после оценки текущей ситуации с COVID-19 в стране власти решили не продлевать карантин, действие которого истекает первого июня.

План снятия ограничений состоит из трех фаз. На первом этапе будет возобновлено функционирование предприятий, работа которых не представляет высокой угрозы распространения инфекции. К этой категории относятся в первую очередь предприятия обрабатывающей промышленности. При этом власти предписали по возможности сохранить режим удаленной работы, чтобы снизить риски инфицирования.

Кроме того, со второго июня полностью возобновят работу парикмахерские, а также некоторые магазины. Постепенно восстановится оказание услуг сферы здравоохранения, таких как вакцинация от гриппа. Также власти разрешат навещать родственников, однако пожилым людям по-прежнему рекомендуется оставаться дома. Кроме того, будет позволено собрание групп, не превышающих 10 человек. Наконец, со второго июня постепенно начнут открываться школы. При этом рестораны и бары останутся закрытыми в течение первой фазы снятия ограничений.

На втором этапе откроются спортзалы, а также развлекательные заведения и центры обучения. Отмечается, что власти намерены приступить к реализации третьего этапа отмены ограничений, заключающегося в полном возвращении к нормальной жизни, только когда будет готова вакцина от COVID-19.

Минздрав подчеркнул, что по мере ослабления режима самоизоляции люди должны оставаться крайне внимательны и соблюдать все меры предосторожности.

Карантин из-за распространения в стране коронавируса нового типа был изначально введен седьмого апреля. В конце месяца власти продлили действие ограничений до первого июня.

По последним данным, в Сингапуре выявлено 28 794 случая инфицирования COVID-19. За последние сутки был зафиксирован 451 случай заражения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.