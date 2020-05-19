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2020-05-19T16:14
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Решетников дал прогноз по инфляции в России в этом году
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РИА Новости

Решетников дал прогноз по инфляции в России в этом году

16:14 19.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМаксим Решетников
Максим Решетников
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года не превысит 4%, считает министр экономического развития Максим Решетников.
"Тот эффект девальвационный, который был, он, по большому счету, на сегодняшний момент исчерпан. То, что произошло в результате карантинных мер некоторое сжатие спроса, безусловно, это имело яркий антиинфляционный эффект. Мы в конечном итоге рассчитываем, что по итогам года инфляция наш прогноз в 4% не превысит", - сказал Решетников на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
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РоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ИнфляцияЭкономика
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