Решетников дал прогноз по инфляции в России в этом году

"Тот эффект девальвационный, который был, он, по большому счету, на сегодняшний момент исчерпан. То, что произошло в результате карантинных мер некоторое сжатие спроса, безусловно, это имело яркий антиинфляционный эффект. Мы в конечном итоге рассчитываем, что по итогам года инфляция наш прогноз в 4% не превысит", - сказал Решетников на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.