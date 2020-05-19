В Финляндии число жертв коронавируса превысило 300 человек

ХЕЛЬСИНКИ, 19 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 19 новых случаев коронавируса за сутки, один человек умер, сообщает во вторник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"Общее количество зарегистрированных случаев: 6399 (+19)", - говорится в сообщении.
В понедельник сообщалось о 6380 случаях заболевания.
По предварительным оценкам THL, как минимум пять тысяч человек выздоровели.
По данным на 15.45 вторника, 112 человек находились в больнице, из них 25 в реанимации, 301 умер. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 114 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 71 человек старше 90 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.