Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T16:14
https://ria.ru/20200519/1571683594.html
В Финляндии число жертв коронавируса превысило 300 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Финляндии число жертв коронавируса превысило 300 человек

16:14 19.05.2020
233
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 19 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 19 новых случаев коронавируса за сутки, один человек умер, сообщает во вторник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"Общее количество зарегистрированных случаев: 6399 (+19)", - говорится в сообщении.
В понедельник сообщалось о 6380 случаях заболевания.
По предварительным оценкам THL, как минимум пять тысяч человек выздоровели.
По данным на 15.45 вторника, 112 человек находились в больнице, из них 25 в реанимации, 301 умер. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 114 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 71 человек старше 90 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
100100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФинляндияВ мире
Рекомендуем
Максим Решетников
Решетников дал прогноз по инфляции в России в этом году
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
В Сингапуре начнут поэтапное снятие ограничений из-за COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
В Японии выявили еще 25 заболевших COVID-19
Депутат Адальби Шхагошев
Третьи стороны мешают ВОЗ работать в период пандемии, считает депутат
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Российская экономика начала восстанавливаться, заявил Решетников
Участники акции протеста в Мадриде с требованием отставки правительства Испании и скорейшего снятия карантина
Число жертв коронавируса в Испании за сутки составило 83 человека
Военный в защитной маске в Нью-Йорке
CNN сообщил о спорах между Белым домом и эпидемиологами по COVID-19
Тесты на коронавирус
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 298 человек
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин оценил ситуацию с поддержкой граждан в условиях коронавируса
Пассажиры в отделе обслуживания клиентов международного аэропорта Хельсинки-Вантаа
Число умерших от коронавируса в Финляндии достигло 300
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Россия помогла британцу вернуться на родину из КНДР
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
Всемирная ассамблея здравоохранения потребовала расследовать действия ВОЗ
Николай Федоров
СФ предложит ускорить регуляторную гильотину из-за ситуации с COVID-19
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на саммите ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2018
Премьер Эстонии месяц прожил отдельно от семьи из-за пандемии COVID-19
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов предложил продлить режим ЕНВД для юрлиц до 2024 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
Лента новостейМолния