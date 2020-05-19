В Финляндии число жертв коронавируса превысило 300 человек

По данным на 15.45 вторника, 112 человек находились в больнице, из них 25 в реанимации, 301 умер. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 114 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 71 человек старше 90 лет.