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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-05-19T16:14
https://ria.ru/20200519/1571683554.html
Липецкие медики в полном объеме получили стимулирующие выплаты
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571397970_0:43:3280:1889_1036x0_80_0_0_8f157b8259d1115910ea31345ea37e43.jpg
РИА Новости

Липецкие медики в полном объеме получили стимулирующие выплаты

16:13 19.05.2020 (обновлено: 16:14 19.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Врачи
ЛИПЕЦК, 19 мая — РИА Новости. Липецкие медики, работающие с больными, инфицированными COVID-19, получили в полном объёме федеральные стимулирующие доплаты, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, выплаты для работников скорой медицинской помощи и стационаров, рискующих жизнью и здоровьем помогая пациентам с COVID-19, рассчитаны не за фактически отработанное время с больными коронавирусной инфекцией, как это было ранее, а за непосредственно сам факт работы с такими больными.
Артамонов отметил, что доплаты пересчитаны и перечислены в полном объёме. Всего в регионе дополнительную выплату получили 1125 медицинских работников. Также в соответствии с поступившими сегодня разъяснениями Минфина России медикам возвращаются суммы налога на доходы физических лиц, ранее удержанные с выплат.
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"Поручение президента в Липецкой области выполнено оперативно и в полном объёме. Федеральные средства своевременно перечислены на счета медицинских работников, которых крайне необходимо поддерживать в непростой период борьбы с коронавирусной инфекцией", - сказал Артамонов.
Он уточнил, что федеральные доплаты рассчитаны на три месяца - с апреля по июнь. Размер выплаты для врачей скорой медицинской помощи составляет 50 тысяч рублей в месяц; для среднего и младшего медицинского персонала, а также для водителей автомобилей скорой помощи - 25 тысяч рублей в месяц.
Для медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 в стационарах, предусмотрены следующие выплаты: для врачей — 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медицинского персонала — 50 тысяч рублей в месяц, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей в месяц.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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