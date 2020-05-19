Липецкие медики в полном объеме получили стимулирующие выплаты

ЛИПЕЦК, 19 мая — РИА Новости. Липецкие медики, работающие с больными, инфицированными . Липецкие медики, работающие с больными, инфицированными COVID-19 , получили в полном объёме федеральные стимулирующие доплаты, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов

По его словам, выплаты для работников скорой медицинской помощи и стационаров, рискующих жизнью и здоровьем помогая пациентам с COVID-19, рассчитаны не за фактически отработанное время с больными коронавирусной инфекцией, как это было ранее, а за непосредственно сам факт работы с такими больными.

Артамонов отметил, что доплаты пересчитаны и перечислены в полном объёме. Всего в регионе дополнительную выплату получили 1125 медицинских работников. Также в соответствии с поступившими сегодня разъяснениями Минфина России медикам возвращаются суммы налога на доходы физических лиц, ранее удержанные с выплат.

"Поручение президента в Липецкой области выполнено оперативно и в полном объёме. Федеральные средства своевременно перечислены на счета медицинских работников, которых крайне необходимо поддерживать в непростой период борьбы с коронавирусной инфекцией", - сказал Артамонов.

Он уточнил, что федеральные доплаты рассчитаны на три месяца - с апреля по июнь. Размер выплаты для врачей скорой медицинской помощи составляет 50 тысяч рублей в месяц; для среднего и младшего медицинского персонала, а также для водителей автомобилей скорой помощи - 25 тысяч рублей в месяц.