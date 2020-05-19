Набиуллина заявила о снижении динамики инфляции в России

"Действительно, инфляция после роста в марте-апреле ... у нас наблюдался повышенный рост цен на определенные товары, это было связано и с динамикой валютного курса, и с тем, что был повышенный спрос на ряд продуктов, прежде всего длительного хранения. Тем не менее, мы видим, что в конце апреля - начале мая темп роста цен в целом снижается, это указывает на ослабление проинфляционных факторов. Мы на ближайшее время видим, что будут доминировать дезинфляционные факторы. Сейчас инфляция стабилизировалась где-то на уровне 3,1% в годовом выражении", - сказала она.