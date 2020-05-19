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2020-05-19T16:33
https://ria.ru/20200519/1571683429.html
Набиуллина заявила о снижении динамики инфляции в России
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РИА Новости

Набиуллина заявила о снижении динамики инфляции в России

16:33 19.05.2020
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© Пресс-служба Банка РоссииПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
© Пресс-служба Банка России
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Динамика инфляции в России в конце апреля - начале мая снижается, годовая инфляция стабилизировалась на уровне около 3,1%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
По данным Росстата, в апреле 2020 года годовая инфляция составила 3,1%, что на 0,6 процентного пункта выше, чем в марте.
"Действительно, инфляция после роста в марте-апреле ... у нас наблюдался повышенный рост цен на определенные товары, это было связано и с динамикой валютного курса, и с тем, что был повышенный спрос на ряд продуктов, прежде всего длительного хранения. Тем не менее, мы видим, что в конце апреля - начале мая темп роста цен в целом снижается, это указывает на ослабление проинфляционных факторов. Мы на ближайшее время видим, что будут доминировать дезинфляционные факторы. Сейчас инфляция стабилизировалась где-то на уровне 3,1% в годовом выражении", - сказала она.
Набиуллина добавила, что в настоящее время инфляционные ожидания после некоторого роста также начинают снижаться.
Согласно официальному прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в РФ составит 3,8–4,8% по итогам текущего года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Эльвира НабиуллинаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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