Титов предложил продлить режим ЕНВД для юрлиц до 2024 года

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) стоит продлить для всех юридических лиц до 2024 года на период действия нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) стоит продлить для всех юридических лиц до 2024 года на период действия нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов

Минфин РФ направил в правительство предложение о продлении на год, до 1 января 2022 года, действия ЕНВД для индивидуальных предпринимателей, следует из письма ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости 19 мая. В конце апреля Торгово-промышленная палата, "Опора России", " Деловая Россия " и РСПП в коллективном письме к премьер-министру Михаилу Мишустину попросили о налоговых отсрочках для всех компаний, пострадавших от пандемии коронавируса.

"Жизнь толкает правительство на принятие очевидных решений. … Но мы в очередной раз перепрыгиваем пропасть, слабо оттолкнувшись. Падение спроса слишком значительно, чтобы ограничиваться полумерами. Непонятно, почему ЕНВД оставляют только индивидуальным предпринимателям, но не юрлицам", - рассуждает Титов.

"И в конце концов, можно сразу оставить его до 2024 года, на период действия нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, как мы и предлагали. Это даст мелким предпринимателям хоть какой-то горизонт планирования, позволит строить планы на будущее, хоть и урезанные", - предлагает он.

По мнению Титова, сейчас не так важно, на сколько десятков миллионов рублей меньше или больше будет собрано по всей стране от малого бизнеса. "Важно, чтобы он хоть как-то выстоял, иначе армия безработных обернется для правительства куда большим социальным грузом", - уверен омбудсмен.

Срок действия ЕНВД истекает в 2021 году. Этот специальный налоговый режим сейчас могут использовать предприниматели в отдельных видах деятельности: розничной торговле, общественном питании, ряде услуг - полный перечень установлен Налоговым кодексом. Пользователи платят налог с вмененного им фиксированного дохода, при этом реально полученный доход значения не имеет.

Минфин отмечает, что для обеспечения максимально комфортного перехода индивидуальных предпринимателей с ЕНВД на патентную систему налогообложения (ПСН) разработал с учетом мнения бизнес-сообщества и 31 марта внес в правительство проект закона, которым предусматривается расширение области применения ПСН. В связи с этим реализация предложений о продлении ЕНВД до 2024 года представляется нецелесообразной, отмечает министерство.