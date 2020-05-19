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2020-05-19T16:09
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Титов предложил продлить режим ЕНВД для юрлиц до 2024 года
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РИА Новости

Титов предложил продлить режим ЕНВД для юрлиц до 2024 года

16:09 19.05.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) стоит продлить для всех юридических лиц до 2024 года на период действия нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Минфин РФ направил в правительство предложение о продлении на год, до 1 января 2022 года, действия ЕНВД для индивидуальных предпринимателей, следует из письма ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости 19 мая. В конце апреля Торгово-промышленная палата, "Опора России", "Деловая Россия" и РСПП в коллективном письме к премьер-министру Михаилу Мишустину попросили о налоговых отсрочках для всех компаний, пострадавших от пандемии коронавируса.
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"Жизнь толкает правительство на принятие очевидных решений. … Но мы в очередной раз перепрыгиваем пропасть, слабо оттолкнувшись. Падение спроса слишком значительно, чтобы ограничиваться полумерами. Непонятно, почему ЕНВД оставляют только индивидуальным предпринимателям, но не юрлицам", - рассуждает Титов.
"И в конце концов, можно сразу оставить его до 2024 года, на период действия нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, как мы и предлагали. Это даст мелким предпринимателям хоть какой-то горизонт планирования, позволит строить планы на будущее, хоть и урезанные", - предлагает он.
По мнению Титова, сейчас не так важно, на сколько десятков миллионов рублей меньше или больше будет собрано по всей стране от малого бизнеса. "Важно, чтобы он хоть как-то выстоял, иначе армия безработных обернется для правительства куда большим социальным грузом", - уверен омбудсмен.
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Срок действия ЕНВД истекает в 2021 году. Этот специальный налоговый режим сейчас могут использовать предприниматели в отдельных видах деятельности: розничной торговле, общественном питании, ряде услуг - полный перечень установлен Налоговым кодексом. Пользователи платят налог с вмененного им фиксированного дохода, при этом реально полученный доход значения не имеет.
Минфин отмечает, что для обеспечения максимально комфортного перехода индивидуальных предпринимателей с ЕНВД на патентную систему налогообложения (ПСН) разработал с учетом мнения бизнес-сообщества и 31 марта внес в правительство проект закона, которым предусматривается расширение области применения ПСН. В связи с этим реализация предложений о продлении ЕНВД до 2024 года представляется нецелесообразной, отмечает министерство.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Борис ТитовМихаил МишустинДеловая РоссияРоссийский союз промышленников и предпринимателейМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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