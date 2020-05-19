Путин оценил работу портала госуслуг

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Портал "Госуслуги" сейчас работает хорошо в плане приема заявлений для получения выплат на детей до 16 лет, в электронном виде за такими пособиями обращается подавляющее большинство заявителей, только 1% приходят в отделения Пенсионного фонда, сообщил президент РФ Портал "Госуслуги" сейчас работает хорошо в плане приема заявлений для получения выплат на детей до 16 лет, в электронном виде за такими пособиями обращается подавляющее большинство заявителей, только 1% приходят в отделения Пенсионного фонда, сообщил президент РФ Владимир Путин

Во вторник он провёл по видеосвязи совещание о реализации принятых ранее мер поддержки экономики и социальной сферы; кадры встречи показали в эфире телеканала "Россия 24".

"Действительно, портал "Госуслуги" заработал, работает сейчас хорошо, о чем говорит и тот факт, что за выплатами в 10 тысяч рублей на ребенка до 16 лет через портал "Госуслуги" обратилось 99% заявителей. Только 1% пришел в отделения Пенсионного фонда. В общем и целом, судя по всему, портал работает", - заявил Путин в ходе совещания.

Ранее президент раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей. По его словам, уже на следующий день после объявления о предоставлении помощи в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет, поступило свыше миллиона заявок, и портал "Госуслуги" не справился с этим объемом обращений.