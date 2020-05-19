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2020-05-19T16:08
https://ria.ru/20200519/1571683282.html
Путин оценил работу портала госуслуг
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РИА Новости

Путин оценил работу портала госуслуг

16:08 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Портал "Госуслуги" сейчас работает хорошо в плане приема заявлений для получения выплат на детей до 16 лет, в электронном виде за такими пособиями обращается подавляющее большинство заявителей, только 1% приходят в отделения Пенсионного фонда, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Во вторник он провёл по видеосвязи совещание о реализации принятых ранее мер поддержки экономики и социальной сферы; кадры встречи показали в эфире телеканала "Россия 24".
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"Действительно, портал "Госуслуги" заработал, работает сейчас хорошо, о чем говорит и тот факт, что за выплатами в 10 тысяч рублей на ребенка до 16 лет через портал "Госуслуги" обратилось 99% заявителей. Только 1% пришел в отделения Пенсионного фонда. В общем и целом, судя по всему, портал работает", - заявил Путин в ходе совещания.
Ранее президент раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей. По его словам, уже на следующий день после объявления о предоставлении помощи в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет, поступило свыше миллиона заявок, и портал "Госуслуги" не справился с этим объемом обращений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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