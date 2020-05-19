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2020-05-19T16:21
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Организацией производства вакцины от COVID-19 займется "дочка" Сбербанка
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РИА Новости

Организацией производства вакцины от COVID-19 займется "дочка" Сбербанка

16:21 19.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сбербанк создал новую компанию, которая будет заниматься организацией производства вакцины от коронавируса, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф в ходе онлайн пресс-конференции.
"Мы зарегистрировали эту компанию, которая будет выполнять роль проектного офиса для организации производства вакцины. Я бы не хотел сейчас на эту тему очень глубоко распространяться, у нас есть просьба со стороны правительства, и мы очень плотно совместно с министерством здравоохранения работаем над темой поддержки организации производства вакцины в стране", - сказал Греф.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сбербанк РоссииГерман ГрефЭкономика
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