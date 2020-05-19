Организацией производства вакцины от COVID-19 займется "дочка" Сбербанка

"Мы зарегистрировали эту компанию, которая будет выполнять роль проектного офиса для организации производства вакцины. Я бы не хотел сейчас на эту тему очень глубоко распространяться, у нас есть просьба со стороны правительства, и мы очень плотно совместно с министерством здравоохранения работаем над темой поддержки организации производства вакцины в стране", - сказал Греф.