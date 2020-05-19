Третьи стороны мешают ВОЗ работать в период пандемии, считает депутат

Он напомнил, что представитель ВОЗ в России на встрече с депутатами фракции неоднократно отмечала, что организация готова к открытому сотрудничеству и знает, как действовать в подобных ситуациях.

"Говоря о том, что парламентарии могут сделать со своей стороны: когда идёт речь о вмешательстве в профессиональную деятельность ВОЗ, мы всегда говорим о том, что готовы предоставить площадку - раз, и разобраться в том, кто виноват, почему объективно и адекватно не может сегодня ВОЗ заниматься своими делами и отвлекается на различные разбирательства", - добавил Шхагошев.