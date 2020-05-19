Третьи стороны мешают ВОЗ работать в период пандемии, считает депутат

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВОЗ в пандемию коронавируса должна заниматься своими непосредственными обязанностями, а не отвлекаться на различные разбирательства с третьими сторонами: организации глобально мешают делать свою работу, заявил журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев по итогам онлайн-встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.
"Всемирная Организация здравоохранения должна сейчас заниматься непосредственно проблемой по коронавирусу. Вне всякого сомнения сегодня можно с уверенностью сказать о том, что глобально отвлекают от своих непосредственных обязанностей ВОЗ: Соединённые Штаты угрожают тем, что они прекратят финансирование, потом они говорят, что частично возобновят, то Япония и Европейский Союз именно сейчас говорят о том, что будет разбираться с ВОЗ. Я хочу сказать вам о том, что позиция Российской Федерации здесь абсолютно однозначна, открыта и прозрачна", - сказал Шхагошев журналистам по итогам встречи депутатов внутрифракционной группы с Рябковым.
Он напомнил, что представитель ВОЗ в России на встрече с депутатами фракции неоднократно отмечала, что организация готова к открытому сотрудничеству и знает, как действовать в подобных ситуациях.
"Говоря о том, что парламентарии могут сделать со своей стороны: когда идёт речь о вмешательстве в профессиональную деятельность ВОЗ, мы всегда говорим о том, что готовы предоставить площадку - раз, и разобраться в том, кто виноват, почему объективно и адекватно не может сегодня ВОЗ заниматься своими делами и отвлекается на различные разбирательства", - добавил Шхагошев.
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