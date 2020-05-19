CNN сообщил о спорах между Белым домом и эпидемиологами по COVID-19

По данным источников издания в администрации Дональда Трампа , координатор президентской рабочей группы по COVID-19 доктор Дебора Биркс назвала методы CDC устаревшими. По ее словам, это приводит к разногласиям в подсчете числа заболевших и летальных исходов.

Один из недостатков, на которые Биркс указала эпидемиологам – неспособность учитывать симптомы в режиме реального времени. Отмечается, что в ряде случаев данные о больных от врачей первичного звена доходят до CDC с недельной задержкой, что мешает ведомству отслеживать контакты инфицированных. Кроме того, зачастую ситуация усложняется технической отсталостью систем здравоохранения некоторых штатов, где для передачи данных может использоваться факс.

Эпидемиологи утверждают, что штаты приводят данные с разной скоростью. В настоящее время 63% всех случаев смерти в США регистрируются в течение 10 дней после даты смерти, но между штатами есть значительные различия. В результате данные CDC по смертям отличаются от статистики, которую собирает Университет Джона Хопкинса.

Еще один повод для напряженности между Белым домом и Центром по контролю и профилактике заболеваний — снятие карантина. Целостной национальной стратегии возвращения штатов, предприятий и жителей к нормальной жизни нет, и чиновники не могут определиться с тем, как смягчать ограничения в разных по численности населения и степени охвата коронавирусом регионах.

"Нет никакого смысла вводить одинаковые ограничения для кинотеатра в сельской местности штата Теннесси, где нет ни единого случая Covid-19, и театра в Нью-Йорке", — сказал один из собеседников издания.

По информации Университета Джона Хопкинса, всего с начала эпидемии в США коронавирусом заразились более 1,5 миллиона человек, свыше 90 тысяч человек скончались. Количество выздоровевших после заражения превысило 283 тысячи.

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