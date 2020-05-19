Всемирная ассамблея здравоохранения потребовала расследовать действия ВОЗ

Документ, в частности, призывает к универсальному доступу к качественным, эффективным и доступным технологиям в области здравоохранения, а также средствам, в том числе для тестирования, которые необходимы для борьбы с COVID-19.

Кроме того, резолюция указывает на необходимость в кратчайшие возможные сроки и в консультации с государствами-членами начать поэтапный процесс беспристрастной, независимой и комплексной оценки для анализа накопленного опыта и уроков, извлеченных в ходе международных мер реагирования здравоохранения на COVID-19. Во время такого анализа должны будут, в том числе, оценены эффективность имеющихся в распоряжении ВОЗ механизмов, а также действий ВОЗ в связи с пандемией COVID-19 и сроки их осуществления.