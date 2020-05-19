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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T16:05
https://ria.ru/20200519/1571683036.html
Всемирная ассамблея здравоохранения потребовала расследовать действия ВОЗ
https://cdn24.img.ria.ru/images/96881/90/968819073_43:0:758:402_1036x0_80_0_0_fb7a1576defe3c2e05207fa125734229.jpg
РИА Новости

Всемирная ассамблея здравоохранения потребовала расследовать действия ВОЗ

16:05 19.05.2020
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© Фото : Wikipedia/Yann ForgetШтаб-квартира ВОЗ в Женеве
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
© Фото : Wikipedia/Yann Forget
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 19 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная ассамблея здравоохранения на второй день своей работы единогласно приняла резолюцию о доступе к лекарствам от COVID-19 и расследовании деятельности Всемирной организации здравоохранения во время пандемии. Решение озвучила президент 73-й сессии ВАЗ Кева Байн во вторник.
Резолюция под названием "Ответ на COVID 19" была представлена Евросоюзом от имени более чем 100 стран, в том числе Великобритании, Китая, Украины и России.
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Документ, в частности, призывает к универсальному доступу к качественным, эффективным и доступным технологиям в области здравоохранения, а также средствам, в том числе для тестирования, которые необходимы для борьбы с COVID-19.
Кроме того, резолюция указывает на необходимость в кратчайшие возможные сроки и в консультации с государствами-членами начать поэтапный процесс беспристрастной, независимой и комплексной оценки для анализа накопленного опыта и уроков, извлеченных в ходе международных мер реагирования здравоохранения на COVID-19. Во время такого анализа должны будут, в том числе, оценены эффективность имеющихся в распоряжении ВОЗ механизмов, а также действий ВОЗ в связи с пандемией COVID-19 и сроки их осуществления.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЕвросоюзВеликобританияКитайУкраинаВ мире
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