Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T16:04
https://ria.ru/20200519/1571682956.html
Путин оценил ситуацию с поддержкой граждан в условиях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571680090_0:0:2850:1604_1036x0_80_0_0_9b8b8df1412d0f05b924f8eacf702aa6.jpg
РИА Новости

Путин оценил ситуацию с поддержкой граждан в условиях коронавируса

16:04 19.05.2020
429
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Нет ничего страшного в том, что при принятии решений о поддержке граждан и предприятий в текущей ситуации происходят сбои, важна обратная связь, заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы президент заявил, что власти сейчас вырабатывают и предлагают экономике и людям уникальные решения, раньше ничего подобного не делали и такие огромные ресурсы для поддержки тоже не использовали.
"Эти решения в значительной степени являются уникальными. Ничего особенного нет и в том, что проводя эти решения в жизнь, происходят какие-то сбои", - заявил президент.
"В этой связи крайне важна так называемая обратная связь. Мы должны точно и ясно понимать, что происходит с нашими решениями в реальной жизни", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
7100324
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
Лавров: ситуация с "Северным потоком – 2" не влияет на отношения с Данией
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин назвал ситуацию из-за коронавируса уникальной
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев призвал страны ЕАЭС обсудить стратегию развития до 2025 года
Флаг Тайваня на здании дипломатического представительства в Мексике
США и Китай вновь не пришли к согласию по участию Тайваня в сессии ВАЗ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин оценил работу портала госуслуг
Президент РФ Владимир Путин
Не все нацпроекты получится реализовать в этом году, заявил Путин
Сергей Рябков
Рябков: доступ к вакцине обеспечат, даже при противодействии США
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин: инфляция в России немного замедляется
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин призвал грамотно распорядиться ресурсами от переноса нацпроектов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на видеоконференции с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова
Лавров рассказал о поставке медоборудования из США
Врачи в больнице, где проходят лечение больные с COVID-19
В РАН усомнились в снижении распространения коронавируса в России
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Российская экономика начала восстанавливаться, заявил Решетников
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Военный в защитной маске в Нью-Йорке
CNN сообщил о спорах между Белым домом и эпидемиологами по COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
По сравнению с Китаем в России не карантин, а лайт-режим, считает Собянин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
Лента новостейМолния