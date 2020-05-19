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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T16:01
https://ria.ru/20200519/1571682766.html
Путин назвал ситуацию из-за коронавируса уникальной
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571680090_0:0:2850:1604_1036x0_80_0_0_9b8b8df1412d0f05b924f8eacf702aa6.jpg
РИА Новости

Путин назвал ситуацию из-за коронавируса уникальной

16:00 19.05.2020 (обновлено: 16:01 19.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нынешняя ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, уникальная, она отражается на всех сферах, поэтому решения по поддержке тоже уникальны, используются огромные ресурсы.
"Ситуация, в которой находимся мы... является абсолютно уникальной и для нашей страны, и для всего мира. Ничего подобного на нашей с вами памяти еще не было... Решения, которые мы с вами вырабатываем и предлагаем стране, экономике, людям, по поддержке, они в значительной степени являются тоже уникальными", - сказал Путин на совещании.
Он подчеркнул, что ничего подобного раньше не делалось никогда. "И такие огромные ресурсы тоже никогда не использовали для этой поддержки. Слава богу, что они у нас есть в результате нашей предыдущей финансовой и макроэкономической, экономической политике в целом", - добавил президент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
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