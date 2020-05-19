Путин назвал ситуацию из-за коронавируса уникальной

"Ситуация, в которой находимся мы... является абсолютно уникальной и для нашей страны, и для всего мира. Ничего подобного на нашей с вами памяти еще не было... Решения, которые мы с вами вырабатываем и предлагаем стране, экономике, людям, по поддержке, они в значительной степени являются тоже уникальными", - сказал Путин на совещании.