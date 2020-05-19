Путин назвал ситуацию из-за коронавируса уникальной

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нынешняя ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, уникальная, она отражается на всех сферах, поэтому решения по поддержке тоже уникальны, используются огромные ресурсы.
"Ситуация, в которой находимся мы... является абсолютно уникальной и для нашей страны, и для всего мира. Ничего подобного на нашей с вами памяти еще не было... Решения, которые мы с вами вырабатываем и предлагаем стране, экономике, людям, по поддержке, они в значительной степени являются тоже уникальными", - сказал Путин на совещании.
Он подчеркнул, что ничего подобного раньше не делалось никогда. "И такие огромные ресурсы тоже никогда не использовали для этой поддержки. Слава богу, что они у нас есть в результате нашей предыдущей финансовой и макроэкономической, экономической политике в целом", - добавил президент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.