Завод Volkswagen в Калуге уведомил власти о сокращении 79 сотрудников

"Несмотря на предпринимаемые работодателем меры по сохранению занятости, пандемия и ее негативное влияние на экономику и как следствие резкое падение спроса на рынке автомобилей в России привели к решениям о сокращении численности работников. Предполагается высвобождение 79 работников с предоставлением гарантий, предусмотренных трудовым законодательством", - говорится в сообщении.