Завод Volkswagen в Калуге уведомил власти о сокращении 79 сотрудников

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Завод "Фольксваген Груп Рус" в Калуге уведомил региональные власти о предстоящем сокращении с июня 79 сотрудников из-за резкого падения спроса на рынке автомобилей в России в связи с пандемией коронавируса, говорится в сообщении министерства труда и социальной политики Калужской области во вторник.
Представитель правительства региона предоставил РИА Новости сообщение министерства. В нем говорится, что в настоящее время ООО "Фольксваген Груп Рус" продолжает работу. По официальным данным, на предприятии объявлен простой для 50 работников, в связи с введением ограничительных мероприятий 339 сотрудников продолжают работать в дистанционном режиме.
"Несмотря на предпринимаемые работодателем меры по сохранению занятости, пандемия и ее негативное влияние на экономику и как следствие резкое падение спроса на рынке автомобилей в России привели к решениям о сокращении численности работников. Предполагается высвобождение 79 работников с предоставлением гарантий, предусмотренных трудовым законодательством", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работодатель ведет переговоры с работниками по расторжению трудовых договоров по соглашению сторон с выплатой компенсации. Начало процедуры высвобождения работников планируется в июне текущего года.
Власти подчеркивают, что органы службы занятости региона готовы к работе по содействию в трудоустройстве высвобождаемым работникам.
Ранее о предстоящих сокращения сообщило Общероссийское профсоюзное объединение "Конфедерация труда России". По данным конфедерации, на предприятии планируют сократить 278 сотрудников. Конфедерация отмечает, что действующий на калужском предприятии комитет межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" (МПРА) выступает против сокращения работников в условиях пандемии и ее экономических последствий и просит отложить увольнения. В противном случае МПРА обещает "большое количество судебных исков в защиту членов МПРА".