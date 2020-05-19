Вывозной рейс с Кипра в Россию запланировали на 20 мая

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Рейс для вывоза россиян с Кипра планируется 20 мая в 19.00, сообщает посольство РФ.
"Посольством была получена следующая информация по рейсу SVR3840 Валетта – Ларнака – Москва 20 мая от авиакомпании "Уральские авиалинии". Планируемое время вылета рейса из аэропорта Ларнаки – 19.00. Аэропорт прибытия в Москве – Шереметьево. Просим вас приезжать в аэропорт к 15:30", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.
Представители дипведомства подчеркнули, что переезд россиян с севера острова на юг будет осуществляться организованно и только при участии сотрудников посольства строго в соответствии со списком пассажиров, зарегистрированных на рейс.
"Итоговые списки пассажиров составляются Минкомсвязи России. Список с номерами заявок публикуется в Telegram-канале "Госуслуги: Кипр-РФ", - уточнили в посольстве.
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