Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T15:59
https://ria.ru/20200519/1571682568.html
Вывозной рейс с Кипра в Россию запланировали на 20 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1036x0_80_0_0_58ec2b795276f3172b61fa5d9e068dc0.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс с Кипра в Россию запланировали на 20 мая

15:58 19.05.2020 (обновлено: 15:59 19.05.2020)
157
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Рейс для вывоза россиян с Кипра планируется 20 мая в 19.00, сообщает посольство РФ.
"Посольством была получена следующая информация по рейсу SVR3840 Валетта – ЛарнакаМосква 20 мая от авиакомпании "Уральские авиалинии". Планируемое время вылета рейса из аэропорта Ларнаки – 19.00. Аэропорт прибытия в Москве – Шереметьево. Просим вас приезжать в аэропорт к 15:30", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 15:41Распространение нового коронавируса
Во Франции готовятся к первому вывозному рейсу в Россию
Отмечается также, что посольство организует трансфер по маршруту ПафосЛимасол – аэропорт города Ларнаки.
Представители дипведомства подчеркнули, что переезд россиян с севера острова на юг будет осуществляться организованно и только при участии сотрудников посольства строго в соответствии со списком пассажиров, зарегистрированных на рейс.
"Итоговые списки пассажиров составляются Минкомсвязи России. Список с номерами заявок публикуется в Telegram-канале "Госуслуги: Кипр-РФ", - уточнили в посольстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Вчера, 12:35Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс из Ташкента прибыл в Петербург
200012
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЛимасол (район)Ларнака (район)Уральские авиалинииМоскваШереметьево (аэропорт)Общество
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
Более 18 тысяч россиян вернулись на вывозных рейсах за полтора месяца
Врач скорой помощи
В ОНФ предложили разъяснять медикам механизм начисления выплат
Беременность
В РПЦ поддержали инициативу расширить меры господдержки на беременных
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс из Парижа вылетел в Россию
Морской вокзал в Сочи
Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
Николай Федоров
СФ предложит ускорить регуляторную гильотину из-за ситуации с COVID-19
Кремлевская набережная в Москве
Московских водителей предостерегли от лихачества на опустевших дорогах
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Вывозной рейс из Парижа прибыл в аэропорт Петербурга
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин призвал грамотно распорядиться ресурсами от переноса нацпроектов
Крым. Гурзуф. Вид на пляж
К 27 мая власти Крыма сообщат об особенностях работы курортов летом
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков прокомментировал угрозы Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Котяков рассказал о возможности узнать СНИЛС ребенка через сайт госуслуг
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа
Президент РФ Владимир Путин
Не все нацпроекты получится реализовать в этом году, заявил Путин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
Лента новостейМолния