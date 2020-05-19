Котяков рассказал о возможности узнать СНИЛС ребенка через сайт госуслуг

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков рассказал о запуске на портале госуслуг сервиса, который позволяет родителям узнать СНИЛС ребенка, необходимый для получения детских выплат.
По его словам, в отдельных случаях затруднения при заполнении заявлений на детские выплаты были вызваны необходимостью указать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
"Для того, чтобы упростить оформление пособий, мы совместно с Минкомсвязи запустили новый сервис на портале госуслуг, который позволяет родителям получать информацию о СНИЛС ребенка", - сказал Котяков на совещании у президента.