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2020-05-19T15:58
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Котяков рассказал о возможности узнать СНИЛС ребенка через сайт госуслуг
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РИА Новости

Котяков рассказал о возможности узнать СНИЛС ребенка через сайт госуслуг

15:58 19.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков . Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков рассказал о запуске на портале госуслуг сервиса, который позволяет родителям узнать СНИЛС ребенка, необходимый для получения детских выплат.
По его словам, в отдельных случаях затруднения при заполнении заявлений на детские выплаты были вызваны необходимостью указать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
"Для того, чтобы упростить оформление пособий, мы совместно с Минкомсвязи запустили новый сервис на портале госуслуг, который позволяет родителям получать информацию о СНИЛС ребенка", - сказал Котяков на совещании у президента.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон КотяковОбщество
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