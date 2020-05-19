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Религия и мировоззрение
2020-05-19T17:14
https://ria.ru/20200519/1571682446.html
В РПЦ поддержали инициативу расширить меры господдержки на беременных
https://cdn24.img.ria.ru/images/150758/15/1507581567_0:179:2001:1304_1036x0_80_0_0_21e870c8e27976ea31e637f6d50685b4.jpg
РИА Новости

В РПЦ поддержали инициативу расширить меры господдержки на беременных

15:56 19.05.2020 (обновлено: 17:14 19.05.2020)
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© Depositphotos / jukai5Беременность
Беременность
© Depositphotos / jukai5
Беременность. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Русской православной церкви поддержали инициативу Общественной палаты (ОП) РФ в условиях пандемии расширить меры государственной поддержки на беременных женщин, отметив, что за это время нагрузка на церковные центры помощи этой категории нуждающихся значительно увеличилась.
Ранее замглавы комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко предложил дополнительно поддержать в условиях пандемии коронавируса беременных женщин, отметив, что "это особая категория, они выпали из антикризисного пакета мер". Вставшим на учет беременным женщинам общественники предлагают выплачивать по пять тысяч рублей ежемесячно с апреля по июнь 2020 года. Среди предлагаемых мер - единовременные выплаты будущим матерям в размере 10 тысяч рублей с 1 июня 2020 года, ежемесячная выплата в размере одного регионального прожиточного минимума на ребенка. Будущих родителей, которые были признаны безработными с 1 марта 2020 года, предлагают поддержать выплатой в три тысячи рублей.
По словам руководителя направления защиты материнства синодального отдела Московского патриархата по благотворительности, директора церковного кризисного центра "Дом для мамы" Марии Студеникиной, с началом пандемии значительно увеличилась нагрузка на церковные центры помощи беременным женщинам, поскольку нуждающихся стало значительно больше.
"До пандемии у людей были различные нужды и просьбы, которые сейчас отошли на задний план. Главное, о чем нас просят подопечные сегодня, - продукты питания. Это говорит о том, что ситуация очень непростая. Предложенные в Общественной палате меры поддержки беременных женщин очень актуальны, они отражают надежды нашего сектора. Надеемся, эти предложения будут услышаны и реализованы", - сказала РИА Новости Студеникина.
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В свою очередь руководитель общероссийской программы помощи беременным женщинам в кризисной ситуации "Спаси жизнь" Екатерина Маркова отметила, что в последние годы в России активно развивалась сеть церковных и общественных организаций, оказывающих помощь будущим матерям в сложной жизненной ситуации, а теперь и сами центры оказались в кризисной ситуации.
"Часть наших благотворителей на грани банкротства. Сейчас мы выживаем в том числе благодаря президентскому гранту", - сказала РИА Новости Маркова.
По ее словам, благотворительный сектор испытывает сегодня колоссальную нагрузку. "С февраля мы фиксируем 30-процентный рост обращений на нашу кризисную линию для беременных и женщин с детьми (8 800 100 48 77), значительно выросло число обращений и в наши гуманитарные центры в регионах. Хочется надеяться, что мы вместе с нашими подопечными справимся с этой ситуацией, и тут поддержка государства может сыграть ключевую роль", - добавила собеседница агентства.
По данным синодального отдела по благотворительности на начало этого года, в России действовало более 70 церковных социальных приютов для мам, в которых женщины с детьми или беременные могли найти временное пристанище.
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Религия и мировоззрениеСергей РыбальченкоНовости - Религия и мировоззрениеОбщество
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