В ОНФ предложили разъяснять медикам механизм начисления выплат

"То есть, наше предложение заключается в том, чтобы максимально с каждым коллективом провести взаимодействие, еще раз разъяснить. Мы готовы участвовать в этом вместе с региональными властями для того, чтобы для каждого медицинского работника методика начисления была понятна", - сказал Кузнецов.