В ОНФ предложили разъяснять медикам механизм начисления выплат

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Необходимо проводить разъяснительную работу, чтобы объяснять медикам механизм начисления положенных им выплат, заявил глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.
На совещании у президента о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы Кузнецов рассказал, что ОНФ провел исследование по ситуации с получением врачами выплат. Только 37% всех врачей - а это больше 12 тысяч человек, которые приняли участие в исследовании - говорят, что им понятна методика начисления выплат.
"То есть, наше предложение заключается в том, чтобы максимально с каждым коллективом провести взаимодействие, еще раз разъяснить. Мы готовы участвовать в этом вместе с региональными властями для того, чтобы для каждого медицинского работника методика начисления была понятна", - сказал Кузнецов.
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