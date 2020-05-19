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2020-05-19T15:56
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В ОНФ предложили разъяснять медикам механизм начисления выплат
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РИА Новости

В ОНФ предложили разъяснять медикам механизм начисления выплат

15:56 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Необходимо проводить разъяснительную работу, чтобы объяснять медикам механизм начисления положенных им выплат, заявил глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.
На совещании у президента о реализации  мер поддержки экономики и социальной сферы Кузнецов рассказал, что ОНФ провел исследование по ситуации с получением врачами выплат. Только 37% всех врачей - а это больше 12 тысяч человек, которые приняли участие в исследовании - говорят, что им понятна методика начисления выплат.
"То есть, наше предложение заключается в том, чтобы максимально с каждым коллективом провести взаимодействие, еще раз разъяснить. Мы готовы участвовать в этом вместе с региональными властями для того, чтобы для каждого медицинского работника методика начисления была понятна", - сказал Кузнецов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Вчера, 14:57Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил Кузнецов (экс-губернатор)Общероссийский народный фронтОбщество
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