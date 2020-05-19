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2020-05-19T15:55
https://ria.ru/20200519/1571682355.html
Стартапы акселератора GenerationS привлекли более 9 млрд рублей
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РИА Новости

Стартапы акселератора GenerationS привлекли более 9 млрд рублей

15:55 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Стартапы акселератора GenerationS привлекли более 9 миллиардов рублей с момента его основания, говорится в сообщении Российской венчурной компании.
"С 2013 года на участие в акселераторе было подано свыше 16 тысяч заявок от российских и зарубежных стартапов, из которых около 500 проектов прошли акселерацию. Выпускниками внедрено свыше 400 решений и заключено более 100 контрактов с корпорациями. … Общий объем инвестиций в проекты выпускников GenerationS составил более 9 миллиардов рублей, из которых 65% приходится на иностранные инвестиции", - говорится в релизе.
В целом, около 30 проектов GenerationS прошли зарубежные акселерационные программы, компании-выпускники акселератора работают не только на территории России, но также в США (17%), СНГ (35%), Европе (30%), Ближнем Востоке (5%), а также в странах Азии (13%) - в общей сложности на территории 42 стран.
"За все время существования GenerationS нам удалось не только внести свой вклад в развитие инновационной экосистемы в России, но и сформировать целое сообщество единомышленников в лице выпускников наших акселераторов и партнеров по всему миру. … Мы, как акселератор, призваны решать самые разные задачи, и мы гордимся тем, что география наших партнеров позволяет нам перенимать самые лучшие мировые практики и открывает выходы на международные рынки", - приводятся в сообщении слова директора корпоративного акселератора GenerationS от РВК Екатерины Петровой.
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Стартап-акселератор GenerationS проводится РВК с 2013 года. На сегодняшний день инфраструктура акселератора включает свыше 16 тысяч стартапов из более чем 30 стран, а также порядка 400 корпоративных и экосистемных партнеров.
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