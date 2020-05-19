Стартапы акселератора GenerationS привлекли более 9 млрд рублей

"С 2013 года на участие в акселераторе было подано свыше 16 тысяч заявок от российских и зарубежных стартапов, из которых около 500 проектов прошли акселерацию. Выпускниками внедрено свыше 400 решений и заключено более 100 контрактов с корпорациями. … Общий объем инвестиций в проекты выпускников GenerationS составил более 9 миллиардов рублей, из которых 65% приходится на иностранные инвестиции", - говорится в релизе.

"За все время существования GenerationS нам удалось не только внести свой вклад в развитие инновационной экосистемы в России, но и сформировать целое сообщество единомышленников в лице выпускников наших акселераторов и партнеров по всему миру. … Мы, как акселератор, призваны решать самые разные задачи, и мы гордимся тем, что география наших партнеров позволяет нам перенимать самые лучшие мировые практики и открывает выходы на международные рынки", - приводятся в сообщении слова директора корпоративного акселератора GenerationS от РВК Екатерины Петровой.