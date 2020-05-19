Свыше 300 незаконных баннеров убрали в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. С начала года в Московской области по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора демонтировано более 300 незаконных рекламных баннеров и объявлений, сообщил телеканал С начала года в Московской области по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора демонтировано более 300 незаконных рекламных баннеров и объявлений, сообщил телеканал "360"

Начальник регионального Госадмтехнадзора Олег Баженов рассказал, что больше всего таких объектов убрали в Дмитровском городском округе, Наро-Фоминске, Клину и Богородском.

Отмечается, что в области устранено наружное размещение различных информационных материалов и листовок вне отведенных для этого мест. Благодаря надзору регион удалось очистить от неухоженных конструкций, портящих облик округов. Эта работа еще продлится.