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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-05-19T16:08
https://ria.ru/20200519/1571682326.html
Свыше 300 незаконных баннеров убрали в Подмосковье с начала года
https://cdn23.img.ria.ru/images/156087/39/1560873901_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_05c842f6ae5a464bb4a705714e198428.jpg
РИА Новости

Свыше 300 незаконных баннеров убрали в Подмосковье с начала года

16:08 19.05.2020
19
© РИА Новости / Виталий БелоусовФонарный столб с объявлениями
Фонарный столб с объявлениями
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. С начала года в Московской области по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора демонтировано более 300 незаконных рекламных баннеров и объявлений, сообщил телеканал "360".
Начальник регионального Госадмтехнадзора Олег Баженов рассказал, что больше всего таких объектов убрали в Дмитровском городском округе, Наро-Фоминске, Клину и Богородском.
Отмечается, что в области устранено наружное размещение различных информационных материалов и листовок вне отведенных для этого мест. Благодаря надзору регион удалось очистить от неухоженных конструкций, портящих облик округов. Эта работа еще продлится.
Кроме того, работники Госадмтехнадзора и сотрудники полиции следят за тем, как подмосковные жители соблюдают режим самоизоляции. Они проверяют наличие цифровых пропусков и патрулируют общественные места.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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