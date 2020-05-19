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2020-05-19T15:53
https://ria.ru/20200519/1571682248.html
СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа
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РИА Новости

СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа

15:53 19.05.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Следователи завели дело после обнаружения в лесу под Дзержинском коробок с вакцинами от гриппа, в халатности подозревается работница больницы, сообщается на сайте СК РФ.
Как пишет СК, 16 мая местный житель прогуливался в лесном массиве Дзержинска, где и обнаружил упаковки с медицинскими препаратами. Мужчина записал видео с коробками на телефон и разместил в сецсетях. Запись попала сначала в региональные, затем в федеральные СМИ.
"Следственными органами СК РФ по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
В ходе осмотра следователями изъяли 67 картонных упаковок с вакциной от гриппа в виде одноразовых шприцев. Медицинские препараты изготовлены в ноябре 2019 года, срок их годности истекает в ноябре 2020 года.
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Следствие установило причастность медсотрудника одной из городской больниц Дзержинска. Женщина уже допрошена в качестве подозреваемой и дала признательные показания. В ближайшее время ей предъявят обвинение.
Утром в воскресенье в группе "Типичный Нижний" в социальной сети "ВКонтакте" появилось снятое на мобильный телефон видео с несколькими десятками коробок с гриппозной вакциной "Совигрипп", сваленными в лесу в нижегородском Дзержинске. Отмечается, что нашедшие медицинские препараты молодые люди проверили срок годности находки и обнаружили, что она рассчитана на период 2019-2020 годов. Минздрав также проводит расследование.
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Следственный комитет России (СК РФ)ДзержинскийНижегородская областьПроисшествия
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