СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Следователи завели дело после обнаружения в лесу под Следователи завели дело после обнаружения в лесу под Дзержинском коробок с вакцинами от гриппа, в халатности подозревается работница больницы, сообщается на сайте СК РФ.

Как пишет СК, 16 мая местный житель прогуливался в лесном массиве Дзержинска, где и обнаружил упаковки с медицинскими препаратами. Мужчина записал видео с коробками на телефон и разместил в сецсетях. Запись попала сначала в региональные, затем в федеральные СМИ.

"Следственными органами СК РФ по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра следователями изъяли 67 картонных упаковок с вакциной от гриппа в виде одноразовых шприцев. Медицинские препараты изготовлены в ноябре 2019 года, срок их годности истекает в ноябре 2020 года.

Следствие установило причастность медсотрудника одной из городской больниц Дзержинска. Женщина уже допрошена в качестве подозреваемой и дала признательные показания. В ближайшее время ей предъявят обвинение.