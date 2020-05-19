Рябков прокомментировал угрозы Трампа прекратить финансирование ВОЗ

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Нельзя допустить ослабления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и превращения ее в площадку для сведения счетов со стороны США, заявил во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков.
Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование организации и пересмотрит свое членство, если она в течение 30 дней не проведет реформы, которые требуют Соединенные Штаты. По словам президента США, его администрация провела расследование неудачного реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса.
"Мы против политизации всего, что связано с распространением вируса COVID-19, мы выступаем в пользу нахождения таких решений, возникающих у ряда государств вопросов, которые позволяли бы продвинуться к более эффективному решению проблем, связанных с пандемией", - сказал Рябков в ходе пресс-подхода по итогам онлайн-встречи с депутатами "Единой России".
Он подчеркнул, что нахождение таких решений должно помочь "консолидировать роль ВОЗ, не допустить ее ослабления и превращения в площадку для сведения счетов".
Замглавы МИД РФ отметил, что все то, чего Москва и партнеры не хотели бы допустить, "превратилось в приоритеты политики США и ряда их ближайших союзников". "ВОЗ не может превращаться в шайбу, которую гоняют по площадке", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.