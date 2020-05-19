Решетников: план по восстановлению экономики представят в понедельник

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Минэкономразвития планирует в среду представить в правительство прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы, он синхронизирован с общенациональным планом восстановления деловой активности, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"Мы сейчас заканчиваем прогноз, который будет завтра представлен в правительство РФ. Там все поквартально мы спрогнозировали, есть оценки. Мы его синхронизируем вместе с общенациональным планом, который тоже заканчиваем формировать и в понедельник представим в правительство", - сказал Решетников на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
Он отметил, что работа идет в координации с Банком России.
Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, спад ВВП России в 2020 году может составить 4-6%. Свой прогноз Минэкономразвития по ситуации в экономике России в текущем году не представляло. В начале апреля Минэкономразвития предложило перенести разработку прогноза на более поздний срок в текущих условиях, позднее министерство обещало подготовить прогноз к концу мая.
В конце апреля президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с регионами и деловыми кругами разработать общенациональный план действий по нормализации деловой жизни.