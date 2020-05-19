Решетников: план по восстановлению экономики представят в понедельник

"Мы сейчас заканчиваем прогноз, который будет завтра представлен в правительство РФ. Там все поквартально мы спрогнозировали, есть оценки. Мы его синхронизируем вместе с общенациональным планом, который тоже заканчиваем формировать и в понедельник представим в правительство", - сказал Решетников на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.