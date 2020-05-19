Путин призвал грамотно распорядиться ресурсами от переноса нацпроектов

"Мы должны понять, что и как нам делать с высвобождающимися неиспользованными в этом году ресурсами. А ими нужно распорядиться очень грамотно в этих условиях, целевым образом направлять их туда, где они сегодня нужнее всего. Я вас прошу посмотреть на ситуацию, на нашу работу и с этой точки зрения. И в ближайшее время мы к этому еще вернемся", - сказал он на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.