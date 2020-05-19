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2020-05-19T15:55
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Путин призвал грамотно распорядиться ресурсами от переноса нацпроектов
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РИА Новости

Путин призвал грамотно распорядиться ресурсами от переноса нацпроектов

15:48 19.05.2020 (обновлено: 15:55 19.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Нужно очень грамотно распорядиться высвобождающимся ресурсами от переноса реализации нацпроектов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы должны понять, что и как нам делать с высвобождающимися неиспользованными в этом году ресурсами. А ими нужно распорядиться очень грамотно в этих условиях, целевым образом направлять их туда, где они сегодня нужнее всего. Я вас прошу посмотреть на ситуацию, на нашу работу и с этой точки зрения. И в ближайшее время мы к этому еще вернемся", - сказал он на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
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РоссияВладимир ПутинЭкономика
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